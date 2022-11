El equipo hizo público el despido del entrenador uruguayo, quien siempre era el salvador por excelencia. Al parecer, no le cayó en gracia la decisión y no volverá

Este 17 de noviembre ocurrió lo que ningún hincha currambero habría esperado que sucediera. Desde las directivas del Junior de Barranquilla decidieron acabarle el contrato a Julio Avelino Comesaña, el eterno DT del equipo, y echarlo como a un perro a la calle. Las declaraciones del técnico uruguayo no se hicieron esperar y sus palabras, sacadas desde lo mas profundo de su corazón, hicieron eco en el futbol colombiano.

Y es que al igual que los fanáticos, Comesaña X quedó igual de sorprendido con la decisión, que le cayó como un baldado de agua fría. En entrevista con El Heraldo, el técnico se descargó contra las directivas del club y mostró su tristeza al haber sido despreciado a falta de tres partidos para acabar los cuadrangulares finales. Para nadie era un secreto que el equipo no estaba en su mejor momento; pero él esperaba terminar el semestre en el banco del Metropolitano.

🎥 “A mi me sorprendió por que veníamos hablando del presente y del futuro del Junior” Julio Comesaña, ex técnico del Junior pic.twitter.com/lRDXROHdod — Win Noticias (@NoticiasWin) November 17, 2022

“Yo no me voy, a mi me sacaron. A mi nada me sorprende de Junior" inició diciendo Comesaña, quien aseguró que las formas en que se maneja al equipo dejan mucho que desear: "Como ser humano me mortifica un poco la forma de manejar las formas en Junior". Así mismo, aseguró que esta era la ultima vez que dirigía al equipo de Barranquilla y que jamás iba a volver.

Ya no voy a volver. Punto final, no voy más. Desde ahora soy un hincha más de Junior", Julio Comesaña pic.twitter.com/O1ZSGQChJ3 — George Michael (@GMDLHM) November 17, 2022

Se acabó la relación tóxica de Julio Avelino Comesaña con el Junior de Barranquilla, un enamoramiento que duró mas de 25 años. Ahora sí a Fuad Char lo tocó ponerse las pilas para encontrar técnico, porque el hijo prodigo que siempre volvía a la casa se les cansó y se reveló.