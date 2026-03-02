- Nace iniciativa para prevenir la tentación del autoritarismo

En Guatemala se creó el Grupo Latinoamericano y del Caribe en Seguridad y Democracia con visión preventiva, y de respuesta a los desafíos del crimen organizado

Esta semana en el Palacio Nacional de Guatemala, con la presencia del Dr. Bernardo Arévalo presidente de la República, los expresidentes Carlos Alvarado de Costa Rica, Francisco Sagasti de Perú y Mark Shaw Director ejecutivo de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado GITAC, con base en Ginebra, se puso en marcha el Grupo Latinoamericano y del Caribe en Seguridad y Democracia GLACSED.

Para el lanzamiento del mecanismo, se convocaron expertos en seguridad y democracia de la región, representantes de la academia, la sociedad civil, autoridades nacionales y exmandatarios locales con experiencias exitosas en ciudades afectadas por la criminalidad y la violencia. Por Colombia se destaca la participación del exalcalde de la ciudad de Palmira(C) quien compartió el modelo de gobierno desarrollado durante su mandato orientado a la reducción de la violencia, la tasa de homicidios, el trabajo con jóvenes desadaptados y el control de los establecimientos penitenciarios.

Como lo señaló acertadamente el expresidente de Costa Rica, sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay seguridad, y sin ambas, no hay democracia. Por esta razón el grupo busca integrar esfuerzos de expertos globales y regionales en sinergia con las autoridades y gobiernos. Por su parte, Mark Shaw enfatizó que la lucha contra el Crimen Organizado no solo requiere de un enfoque técnico, también político, y evidenció el fenómeno creciente de los mercados criminales, así como la cada vez mayor capacidad de resiliencia del crimen organizado, especialmente en países con regímenes autoritarios, según el Index GITAC 2025.

Marco Villeda ministro de Gobernación de Guatemala y ex juez de extinción de dominio, candidato a Jefe del Ministerio Público, indicó que es necesario avanzar en el mejoramiento de la Capacidad, la coordinación y la confianza, con resultados medibles y acciones basadas en evidencia. También resaltó la necesidad de desarticular el flujo de activos del crimen organizado, una tarea muy pendiente en la región.

El expresidente de Perú Francisco Sagasti, al tiempo que recibía la noticia de destitución del presidente de su país, resaltó la importancia de construir seguridad pero no basada en el miedo, y enfatizó sobre las transformaciones del crimen organizado. Hizo referencia a la obra, ¿Podremos derrotar la hidra de mil cabezas? como ese monstruo que se alimenta de la corrupción y de las economías ilícitas en nuestras sociedades.

Por su lado, el presidente Bernardo Arévalo destacó el alcance e importancia del Grupo de Trabajo. Señalando al tiempo que durante el estado de sitio que acaba de culminar en Guatemala, se redujo el homicidio en un 50% gracias a las intervenciones realizadas en las cárceles luego del asesinato de 8 policías y la fuga de 23 integrantes de las pandillas. Agregó que es importante avanzar con un enfoque de prevención y represión, que tenga en cuenta las causas estructurales de la violencia.

“El reto no es tener que escoger entre democracia y seguridad, sino construir un modelo efectivo de Seguridad Democrática”. Resaltó el fenómeno constante que amenaza nuestras democracias, debido a la tentación del autoritarismo, que lleva implícita una motivación política por cuestionar la seguridad, incidiendo seriamente en el aumento de la percepción de inseguridad.

El GLACSED se potencia como una iniciativa inovadora, con enfoque accionable, que afiance la integración regional de esfuerzos, las sinergias entre la sociedad civil, el sector privado y las autoridades en función de fortalecer la seguridad y la democracia, sin autoritarismos y con visión preventiva, anticipativa y de respuesta a los más serios desafíos del crimen organizado en latinoamericana y el Caribe.

