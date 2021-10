Nace el Observatorio de América Latina y el Caribe para igualdad de género en la niñez

Por: Fundación PLAN |

octubre 20, 2021

#QueUnaLetraNoHagaLaDiferencia

En general la infancia en Colombia sufre mucho, pero no podemos desconocer que las cifras nos deben llamar la atención frente a situaciones que están afectando de forma particular a las niñas, y que, aunque Juan y Juana enfrentan ambos el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, es muchísimo más probable que sea Juana quien sufra este delito.

Si en lugar de ser Camila fueras Camilo, ¿te has preguntado cómo sería tu vida?

No quiere decir lo anterior que los niños no vivan también situaciones de violencias y exclusión. Que la diferencia entre “Juan” y “Juana” o entre “Claudia” y “Claudio”, no es solo una letra (porque una letra no debería hacer la diferencia) sino que las niñas y las mujeres están más expuestas a violencias y situaciones que atentan contra su integridad.

Es por esta razón que desde Fundación PLAN conmemoramos cada octubre con el fin de reconocer y hacer visible las desigualdades y desafíos que a diario enfrentan; y a su vez, incidir para que ellas mismas se empoderen y tomen con valentía las riendas de su propia vida. Cada año, es una oportunidad para alzar la voz y hacer un llamado para que muchas otras voces se sumen a esta causa.

¿Cómo hacer visible lo invisible? Para conmemorar este día contaremos con diversas actividades para llamar la atención de diferentes sectores de la sociedad en torno a las niñas. Mientras lees este texto, 20 adolescentes lideresas, poderosas y alegres se están tomando el poder en espacios influyentes, como las altas cortes, embajadas, empresas privadas, medios de comunicación y entidades públicas, entre otras, como muestra de empoderamiento y liderazgo.

En simultáneo, muchas mujeres y niñas están alzando sus voces en las redes sociales, sumándose a la campaña #QueUnaLetraNoHagaLaDiferencia, haciendo un llamado a la sociedad para que evidencie las oportunidades que tienen los niños frente a las niñas, y cómo ellas, están más expuestas a violencias y situaciones que atentan contra su integridad. Sabemos que se estarán preguntando y ¿cómo se suman los niños – hombres? Sencillo, generando conversación en redes, contando cuáles son las ventajas que han tenido sobre las niñas siendo niños.

Si me llamara Alejandra haría 11 horas más de trabajo doméstico #QueUnaLetraNoHagaLaDiferencia

La realidad de las niñas

Otro desafío es la situación de los datos oficiales en la región sobre las problemáticas más apremiantes que deben enfrentar las niñas (matrimonios y uniones forzadas, los embarazos tempranos y las violencias basadas en género) son los que justamente no dejan visualizar ni conocer a profundidad el estado de sus derechos. La mayoría de los datos no están desagregados por edad simple (solo se encuentran en rangos), ni municipio y no están actualizados.

Por eso PLAN crea el “Observatorio Regional de América Latina y el Caribe: La Realidad de las Niñas”, para que a través de “El Semáforo de Accesibilidad a Datos” se presente una fotografía que ayuda a conocer el estado de la información sobre la realidad de las niñas en 13 países de la región (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana). Este Observatorio Regional fue inspirado en el modelo colombiano.

“Hoy 11 de octubre les invito a que nos unamos al Día Internacional de la Niña y alcemos las voces. Que esta sea una oportunidad para que las niñas y las adolescentes aprendan, fortalezcan su capacidad de liderazgo y lideren estrategias para la promoción de la igualdad de género. Desde Fundación PLAN no descansaremos hasta lograr un mundo más justo para niñas, adolescentes y jóvenes mujeres en Colombia y el mundo”, expresó Ángela Anzola De Toro. Presidenta Ejecutiva de Fundación PLAN.

Ante este panorama, todas las personas debemos acudir al llamado a reflexionar sobre estas realidades y propender cambiarlas. Este es el trabajo que en Fundación PLAN desarrollamos a través de proyectos en diferentes territorios del país, para promover la igualdad y equidad para las niñas en Colombia.