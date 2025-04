Murió y resucitó: la historia de la mujer que fue quemada por un rayo en la U. Nacional

.Publicidad.

¿Quién no ha oído de algunas personas alrededor del mundo que han muerto por algunos minutos y han visto a Dios, el paraíso y hasta el infierno? Aunque muchos son escépticos ante este tipo de vivencias, hay quienes se sienten fascinados. Pero lo que pocos saben es que una de esas grandes anécdotas la vivió una mujer que fue quemada por un rayo. Se trata de Gloria Polo, una bogotana que afirma haber visto al mismísimo Creador de los cielos y la tierra, cuando murió por cuatro minutos. Su historia ocurrió hace años, pero sigue sorprendiendo cada vez que se cuenta.

El rayo que le arrebató la vida temporalmente

Hace 29 años, un 5 de mayo de 1995, en medio de una intensa tormenta en Bogotá, un rayo impactó a Gloria Polo, quien es odontóloga, su esposo y su sobrino mientras caminaban por la Universidad Nacional. La descarga eléctrica le causó heridas devastadoras: perdió sus senos, sufrió graves quemaduras en órganos internos como riñones, pulmones y ovarios, y sus piernas quedaron severamente afectadas hasta que la electricidad salió por su pie derecho. Su cuerpo quedó sin signos vitales, ese día murió y resucitó dos veces.

Gloria perdió la vida de forma inmediata, pero, de manera asombrosa, experimentó lo que describió como un viaje a través de un túnel de luz radiante, sintiendo un “torrente de amor” que la envolvía mientras unas manos la sostenían y la elevaban. Ella dice que sintió su muerte, sabía que ya no estaba en este plano, notando que estaba en dirección al cielo, un paisaje descrito como perfecto e indescriptible.

La mujer que fue quemada por un rayo vio el paraíso

Pero uno de los momentos más impactantes que Gloria recuerda es que su conciencia le dijo que no podía entrar a ese lugar, deteniéndose de forma abrupta. Mientras, simultáneamente, Álvaro Eduardo, su sobrino de 23 años, que lamentablemente también murió por el impacto del rayo, entró a ese ‘cielo’ como si nada.

En el caso de su esposo, perdió la consciencia por unos minutos y cuando despertó empezó a gritarle: “Gloria, no seas cobarde, regresa. Recuerda a tus dos hijos; no te puedes ir; no me puedes abandonar”. Palabras que ella pudo escuchar estando en otro plano. Vio su propio cuerpo chamuscado y regresó a él, porque sintió que debía volver a la vida. Aún no era su momento.

Su segunda muerte y su visita a un lugar aterrador

Sin embargo, fue trasladada a una clínica para que atendieran lo que quedaba de su cuerpo, que estaba quemado en un 68%. Lastimosamente, dos horas después volvió a morir. Pero lo peor estaba por venir, según cuenta, pues descendió a un lugar oscuro con miles de pequeñas celdas con rostros desfigurados, lleno de un olor fétido tan fuerte que nunca lo había olido antes. Finalmente, una enorme boca se abrió para absorberla.

Luego le pasó algo que, cada vez que lo recuerda, no puede evitar llorar: bestias se colgaron de su cuerpo, la quemaron aún más y la empujaron para que siguiera cayendo. Pero aunque en vida no fue muy creyente, ella dijo: “Señor, creo en ti, dame una oportunidad”, buscando de alguna forma no estar en ese lugar. Ahí fue cuando todo cambió por completo: todas las bestias que se encontraban en la oscuridad se postraron ante el Señor y dejaron a Gloria en libertad.

Una voz le dijo: “Tendrás una nueva oportunidad. Esto que has visto y vivido debes repetirlo mil veces mil. Pobre de aquel que escuche este, tu testimonio, pero no quiera cambiar y siga pecando cuando ya sabe la verdad”. Milagrosamente y de forma inexplicable para los médicos, despertó. Días después, sus familiares llegaban de enterrar a Álvaro Eduardo. Ya Gloria estaba consciente y contó lo que había vivido y visto.

Un año después, la mujer sorprendió al mundo al quedar embarazada. Los médicos no pueden explicar cómo logró concebir, teniendo en cuenta que sus ovarios habían quedado completamente destruidos tras el accidente. Una historia de la vida real que supera la ficción.

