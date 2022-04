Movistar: la sartén por el mango pero el cliente hirviendo en aceite...

Por: Carlos Diego Quirós Giraldo |

abril 05, 2022

Hace dos meses envíe a Las2Orillas una nota ciudadana que dejaba en claro las políticas de engaño y manipulación con que MOVISTAR retiene a sus clientes.

Después de dicha publicación, una empleada de la oficina de prensa se puso en contacto conmigo para ofrecer su “mediación” a fin de rectificar lo sucedido. Las condiciones que puse para permanecer con MOVISTAR fueron que se me concediese el período de tres meses de gracia prometidos al hacer portabilidad con esta empresa, y que se me permitiese permanecer en Plan Prepago.

El 26 de febrero me enviaron un correo electrónico en que el caso era resuelto a mi favor*. Tan sólo un mes después llegó a mi correo una factura por valor de $56,889 pesos. Hice el reclamo. Una y otra vez los asesores me respondieron que no tenían protestad para resolver el caso ni podían redirigir mi reclamación a una instancia superior. (Los empleados de MOVISTAR son personas de oro, pero MOVISTAR tiene corazón de latón y los usa como amortiguador ante la justa indignación de sus clientes).

Dichos asesores me hicieron notar que no es posible gozar de los 3 meses de gracia y al mismo tiempo permanecer en Plan Prepago. Y que les informaban que yo había accedido al Plan Pospago, lo cual es, por lo menos, un insulto a mi inteligencia.

Quiero anotar de pasada que el servicio de MOVISTAR en el medio urbano es aceptable; pero que en la zona rural, que es adonde yo vivo, es mucho menos que mediocre. Ahora, a fin de pasar al Plan Prepago debo cancelar el valor de la factura expedida en mi contra, sin haber gozado de un solo día de gracia a causa de la portabilidad.

Quiero que la ciudadanía se entere y reaccione ante las políticas de engaño con que MOVISTAR abusa de la paciencia y buena fe, de sus clientes. Por si fuera poco, estamos enterados hasta la saciedad de que esa es su costumbre, ilustrada a la perfección por los mil maltratos de que hizo objeto a nuestro Nairo Quintana, estrella del ciclismo nacional y excorredor de Telefónica MOVISTAR.

* Teniendo en cuenta todo lo anterior, la compañía:

RESUELVE

Atender su reclamación de forma favorable.

(Fragmento correo electrónico de Movistar)