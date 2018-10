Movimiento estudiantil, una fuente de esperanza para los problemas de Cartagena

Paralizar el sistema de transporte público es solo un efecto colateral de lo puede hacer la fuerza vitalizadora de todos los estudiantes en la ciudad de Cartagena. Para bien o para mal existen hechos innegables que ya han conseguido los estudiantes con las últimas movilizaciones: posicionarse en la opinión pública y lograr las manifestaciones más masivas de las que se tenga memoria en los últimos años.

Resulta obvio entonces que en una ciudad cuyo eje está compuesto por un engranaje de roscas oxidadas que la han mantenido paralizada los más mínimos vestigios de movimiento causen traumatismos. Por supuesto, como todo en la vida hay multitudes de actores en todas las esferas de la sociedad cartagenera que se benefician de la parálisis social y política que vive la ciudad, son estos actores, enemigos de todo nacimiento, quienes harán lo posible por mantener el óxido en el engranaje.

Aun así, pese a que la lucha que moviliza a los estudiantes no es la situación política y social de Cartagena, sino el presupuesto de las universidades públicas del país, el movimiento estudiantil ha luchado no solo por derrotar al gobierno nacional sino que también ha luchado por posicionarse entre el pueblo cartagenero empleando desde las más sencillas hasta las más complejas tareas pedagógicas. Lo que empezó como una movilización de un sector de estudiantes de la educación superior ha ido creciendo, arropando de a poco el apoyo de todos los sectores de la educación pública y privada y además trabajadores de todo tipo.

De continuar así no quedará duda del precedente social que dejará el movimiento estudiantil, y una eventual victoria en su lucha contra el gobierno nacional sin duda abrirá la confianza y los corazones de la ciudadanía cartagenera para que sean estos quienes lideren y sean referentes de la sociedad.

Cuenta para esto la universidad pública con muchas ventajas al ser el lugar de comunión de jóvenes provenientes de distintas capas, lugares sectores o grupos de la ciudad con diferentes ideas y diferentes visiones. No existe en la actualidad en Cartagena un conglomerado capaz de representar a todos los actores de la sociedad que la universidad pública, pero mejor aún, no existe un sector más independiente a la politiquería tradicional que los estudiantes de la universidad pública, después de todo el cupo lo ganaron a pulso y no por la “bondad” de determinado cacique.

Para lograr encender esa luz es necesario desde luego que los estudiantes dejemos de ver el entorno universitario como una esfera independiente de la sociedad o como el panteón de esta misma. Para que el movimiento estudiantil sea quien lidere los procesos de cambio en la ciudad es necesario, como decía cierto líder político, que la universidad salga de los claustros y que se sienta pueblo, que sepa qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y qué es lo que siente el pueblo.

