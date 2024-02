Montajes de película: inteligencia artificial contra desinteligencia humana

No soy enemigo de la tecnología. La inteligencia artificial en manos éticas le puede hacer un gran bien a la humanidad, pero no nos confiemos...

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

febrero 27, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Falta poco para que puedan disfrutar en vivo una extraña y alucinada experiencia. Este hito podría incluso cambiar el curso de las relaciones sociales: inteligencia artificial contra desinteligencia humana. Realidad vs. irrealidad, verdad vs. mentira, esperanza vs. desesperación, cordura vs. locura...

Tal vez el público tenga la dicha de contemplar a su antojo comunidades enteras electrizadas en un ataque de pánico, o una secta de idiotas útiles en estado catatónico adorando a su caudillo. Y, por otra parte, ojos lacrimosos llorando tragedias que nunca sucedieron.

Ustedes mismos podrían ser testigos morbosos de dramas, melodramas y psicodramas humanos e inhumanos y otras ridiculeces orquestadas por una mente perversa. Y si esto fuera poco, escenificaciones portentosas de milagros para nada milagrosos, maquinados con el vil objetivo de catapultar a una vedette: muertos vivos o vivos muertos; resurrecciones espurias porque corresponden a muertos que nunca murieron. Cojos que nunca tuvieron piernas, pero que, vea usted, andan porque andan. Mudos deslenguados que hablan como cotorras. Ciegos que jamás tuvieron ojos y ven. Cuerdos que enloquecen y te hacen enloquecer; locos que se hacen los cuerdos o lo que es peor, locos jugando a ser cuerdos.

Guerras ficticias. Escenas húmedas y pornográficas en las que supuestamente intervienen grandes personalidades de la política y del espectáculo. Es probable que también los vean cometiendo crímenes que no cometieron, diciendo cosas que nunca dijeron o pronunciando blasfemias, chismes y calumnias que jamás pronunciaron.

Todo en un delicioso lenguaje de alcantarilla que, por supuesto, generará un escándalo de padre y señor mío. Como verán, no habrá tiempo para evitar el desastre, porque las redes sociales corren más que la velocidad de la luz. Incluso podrían observar a papas y papables, a sacerdotisas y papisas, a santos y santificables, a reyes y reyezuelos, a dictadores y dictadorzuelos interactuando en grotescas orgías espirituales y corporales…

No estoy bromeando, querido y quizás asombrado lector. Por eso desconfíen a partir de este momento de lo que contemplen sus tiernos y picarones ojos. El resto imagínenselo… No crean que tal calamidad sólo le podría acontecer a los famosos. Por el contrario, podría ser el pan de cada día en cualquier barriada para entretenimiento del circo humano y del populacho sediento de sangre.

En fin, no describo más todas las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en manos de una mente maquiavélica, porque la imaginación que poseo daría para una novela de terror… Además, si continúo escribiendo sobre el tema yo mismo caería en exageraciones psicodélicas.

El caso es que si las instituciones que velan por la estabilidad y el orden no toman medidas a tiempo las cosas se saldrán de control. Tengan presente que más allá de mi lenguaje frenéticamente descriptivo hay una información verídica. De hecho, antes de escribir el presente artículo conversé extensamente con un experto en la materia.

Por último, yo no soy un enemigo de la tecnología y mucho menos del progreso. La inteligencia artificial en manos éticas, profesionales y responsables le puede hacer un gran bien a la humanidad. Sin embargo, un mal uso de la misma generaría eventualmente problemas de orden público. Anochecerá y veremos. Por eso no sobra esta advertencia: no le copien ingenuamente a la inteligencia artificial. Concédanse siempre el beneficio de la duda y nunca traguen entero.