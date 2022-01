Millonarias irregularidades en obras contratadas con la agencia logística de las FF. MM.

Por: Édgar Ramírez |

enero 21, 2022

La Contraloría General de la República evidenció que hay riesgo de que se pierdan más de $41.000 millones de pesos de recursos públicos que se destinaron a la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina en Barrancabermeja, Santander.

Según el organismo de control, Ecopetrol invirtió $37.253.689.330 para la construcción y de otra parte la Agencia Logística de las Fuerzas Militares invirtió $2.005.310.182,00, para cubrir los gastos causados a consecuencia del incumplimiento de obligaciones contractuales y el abandono de las obras.

Para la Contraloría, la Agencia Logística de las FF.MM. no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad y terminación del proyecto, ni tampoco se observa diligencia que permita la conclusión de la obra, con el agravante que Ecopetrol no tiene la disposición de transferir recursos adicionales para dejar en óptimas condiciones de habitabilidad y operatividad el Puesto Fluvial, De este modo, la obra al quedar desfinanciada no podrá terminarse, quedando condenada a su abandono

“Es una obra que no se ha terminado debido a fallas en los estudios, fallas en la planeación, incumplimiento por parte de los contratistas, incumplimiento de las funciones por parte de los supervisores y fallas en el control a cargo de la Agencia Logística de las FF.MM”, dijo Claudia Hernández, contralora delegada para el sector defensa y seguridad.

Por estos hechos, Ecopetrol ha interpuesto demanda ante el Tribunal 004 Administrativo Oral de Santander, en contra de la Agencia Logística de las FF.MM., en cuya pretensión solicita declarar el incumplimiento del contrato y condenar a esta entidad por daños materiales, en cuantía de $32.009 millones de pesos.

De igual manera, el organismo de control estableció un presunto hallazgo fiscal por pagos injustificados por más $2.600 millones que debía asumir el contratista para la construcción del Batallón Especial, Energético y Vial, ubicado en el municipio de Puerto Jordán (Arauca), pero que terminó pagando la Agencia de las Fuerzas Militares.