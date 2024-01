Milei y Trump, los verdaderos peligros para occidente

No es para nada innegable que Milei y Trump han sabido pescar en río revuelto en una sociedad cada vez más radicalizada, ignorante y fanatista...

Por: Fabián A. Fonseca C. |

enero 18, 2024

Recientemente escuchaba con cierto recelo el discurso panfletario del presidente de Argentina Javier Milei en donde exponía en el Foro económico mundial la exagerada, ridícula y absurda afirmación de que ‘’occidente estaba en peligro’’ gracias al auge de gobiernos en la región que para este radical se denominan como socialistas.

No cabe la menor duda desde la racionalidad que tal afirmación escupida por Milei no es más que otra diatriba de los propagandistas y publicitas del mercado, como Milei, que desean a como dé lugar que regrese, permanezca y se radicalice aquellos modelos socio económicos en donde prima el capital por encima del desarrollo humano, y donde han hecho gala de sus conocidas artimañas de imponer sanciones, bloquear economías, imponer dictaduras, capacitar a golpistas, generar especulación, desatar el sálvese quien pueda, destruir las formas de movilización, negar las reivindicaciones laborales, prohibir los derechos, cerrar la puerta a la diversidad, destruir los recursos naturales, poner muros, eliminar el Estado, desatar el miedo, negar oportunidades, legitimar la pobreza, esclavizar a los que no tienen y fomentar la incertidumbre, entre otros adefesios.

Sin embargo para infortunio de occidente, o más bien, peligro, el problema anterior no solo reposa en mamarrachos como Milei, sino que este resulta siendo un producto más de una pandilla en auge en la región que han hecho de sus discursos de odio, exclusión y fanatismo que los ingenuos y radicales electores los unjan o elijan en sus cada vez más frágiles democracias, donde el fascismo y la extrema derecha, y todo lo que ello conlleva, desaten cada vez más que sus electores y ciudadanos se instruyan en el clasismo, la negación, el fanatismo, la exclusión, el capital, la ley por mano propia y todas esas alimañas que solo sabe hacer muy bien estos errores de la historia, esa que a mi modo de ver se sigue repitiendo, y donde al parecer no hemos aprendido de sus dañinas y peligrosas consecuencias.

Uno de esos personajes a parte de Milei, y otros, que verdaderamente son y serán un peligro para occidente, es el expresidente y hoy candidato por el partido republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que sin dudar dos veces resulta uno de los principales artificies en la actualidad del crecimiento irracional y desmedido de esos que como Milei lo único que buscan es que regresemos a los sótanos del infierno, aquellos donde prima el individualismo y toda expresión de aversión a la justicia, al bien común, al desarrollo humano, al respeto a la diversidad y a la protección del medio ambiente.

Hoy Milei ya es presidente de Argentina, y Trump al parecer lo volverá ser para Estados Unidos, y esas realidades no son más que el resultado del descuido a la democracia, a la consciencia y racionalidad humana y a la constante, y casi frecuente decepción de los ciudadanos con sus estados.

No es para nada innegable que Milei y Trump han sabido pescar el rio revuelto en una sociedad cada vez más radicalizada, ignorante y fanatista, donde hoy sin pensarlo hemos llegado a aquel punto donde nunca debimos regresar, ese donde ha hecho que los fantasmas y peligros de un ayer, retornen en el hoy para que se encargue nuevamente de destruir ese futuro tan esperado por los que nunca han tenido voz, esos que Milei hoza llamar, mantenidos. Ciudadanos, el verdadero peligro no es el Socialismo, sino aquellos que lo despertaron de su tumba con fines electoreros, esos que posiblemente usted haya escuchado como Milei y Trump. ¡Qué peligro!