Mike Bahía hablo de quienes a artistas con depresión: “relacionan felicidad con logros financieros

Actualmente Mike Bahía se encuentra presentando su nuevo disco Calidosa y un documental llamado Calidosa City, que ha desarrollado en los últimos meses. El disco que ya está disponible en plataformas tiene canciones como "Cali Buenavenutura", "Hola Mi Amor" o "La Indocumentada" que han tenido buena respuesta en plataformas virtuales.

El disco estuvo motivado por muchos factores, uno de ellos era que Mike Bahía y Greeicy, quienes venían realizando desde años la gira conjunta Amantes tenían la necesidad tanto creativa como empresarial de trabajar sus proyectos musicales por aparte. Por lo que era fundamental que el cantante explorara nuevas facetas.

Así fue como terminó haciendo un disco que según él también es una forma de disculparse con la ciudad de Cali, su tierra natal que tuvo que abandonar en los años noventa por la violencia que se vivía en la región y a la que no ha regresado con la constancia que ahora consideraría apropiada.

En entrevista con Las2orillas, Michael Egred Mejía (nombre real del artista) habló del proceso del álbum y de la importancia de la salud mental, tanto porque para él el ejercicio de hacer Calidosa fue una forma de sanarse, como porque hoy en día son pocas las personas que están hablando de la depresión o de temáticas relacionadas con esta dentro de la industria musical.

"Relacionar la felicidad con los logros profesionales es un error, porque ese momento de felicidad puede ser también una cárcel, una alarma sonando en el celular todos los días hasta que un día no querés escucharla más. No querés hacer más abdominales en una semana, porque hay días que no vas en esa velocidad", remarcó.

