Mientras Montero atajó como nunca, esto es lo que hace David Ospina lejos de la selección Colombia

La selección Colombia ya disputó su primer partido de los amistosos de la fecha FIFA de junio, y con un 1-0 que no fue para nada contundente, le ganó a la selección de Iraq en el estadio Mestalla de España. En el equipo tricolor debutaron varios jóvenes, entre ellos el autor del gol, Mateo Cassierra, y parece que los que eran referentes de la tricolor, poco a poco empiezan a hacer olvidados. Uno de ellos es David Ospina, el arquero inamovible del equipo nacional que fue reemplazado por Álvaro Montero, y a quien se le vio disfrutando de su tiempo libre con su familia, al no ser convocado por Néstor Lorenzo debido a una lesión de la cual se sigue recuperando.

Fue una usuaria de Tiktok quien pilló a Davincho junto a su madre en Medellín, un dia antes del partido de la selección Colombia. En el video que se hizo viral a través de la red social, @dayanareslen dejó ver un poco de la vida cotidiana del arquero del Al-Nassr, quien está sentado en una mesa de un Centro Comercial acompañando a su progenitora, mientras ella se come un helado. La fanática de David Ospina no perdió el tiempo, y además de capturar al golero en un clip que no dura mas de cinco segundos, también aprovechó para tomarse la foto y subirla a sus redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar, y aunque varios de los seguidores del arquero lo felicitaron por dedicarle tiempo a la familia, otros tomaron el video en burla, ya que la expresión de David Ospina es la de un hombre que está inmerso en sus pensamientos. "Ospina aun pensando que era gol de Yepes", "Ospina pensando porqué se fue del Napoli" o "Ni Sócrates filosofaba así" fueron algunas de las reacciones a la publicación, que cuenta con mas de 21 mil likes. Aun así, en lo que podría haber estado pensando el golero, era en lo que habría estado haciendo en ese momento, si hubiese sido convocado por Néstor Lorenzo.

