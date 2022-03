"Mi obra tiene la intención de provocar reflexión en quien la observa"

Por: Manuel Tiberio Bermúdez |

Lilivet Peña es cubana, médico y artista plástica. Nació en Camagüey y creció en un entorno familiar que ella define como “conservador, católico, trabajador y honesto”.

Sus primeros contactos con la pintura los tiene gracias a su madre quien siempre quiso acercarla al arte por medio de cursos, clases y las Artes Plásticas. Desde niña le gustaba pintar, hacer figuras de plastilina y dibujar. “Conservo aún algunos dibujos y pinturas, en especial dos obras cubistas que luego retomé en mi adultez” rememora.

Gracias a su madre incursionó en el Ballet, la Música y finalmente en las Artes Plásticas.

Debido a que sus padres son divorciados se crió rodeada de su familia materna y por eso siente que “todas las influencias sobre el arte vienen de mi madre”, de quien dice: “Ella tiene mucho talento para el Dibujo, y aunque no es Artista cursó Diseño, siempre soñó con ser bailarina, y en su intento por ver sus sueños realizados en mí, transité varios caminos que me permitieron encontrar mi pasión por las Artes Plásticas y el Arte en general”.

Sobre cómo se decidió por la pintura Lilivet dice: “Ha sido un camino atípico, quizás más largo, incluso llegué a tener la oportunidad de estudiar Arte en la Academia local, pero siempre he sido una persona con mucha curiosidad intelectual, especialmente por las Ciencias y rechacé esa opción primera”.

“Tuve la oportunidad de cursar mi Bachillerato en una institución de Ciencias Exactas y luego me gradué en Medicina. En el segundo año de la carrera, me acerqué al taller de Artes Plásticas “Carlos Enríquez” de la Universidad de Ciencias Médicas, allí me descubrí finalmente como artista. Durante la carrera, participé en importantes eventos nacionales y provinciales, obteniendo premios en los Festivales de Arte de la Federación Estudiantil Universitaria en la Categoría Pintura. Estudié 4 años Arte, al tiempo que estudiaba Medicina, sin descuidar calidad ni empeño en mi carrera; cursé Pintura, Dibujo, Escultura, Diseño e Historia del Arte de forma autodidacta y con profesores particulares”.

¿Cómo descubre el arte como forma de expresión, de contarle al mundo sobre su ser interior y creador?

“Ha sido un proceso casi inconsciente, una necesidad básica, como respirar. Si tuviese que marcar un momento específico, creo que justo cuando pensé que dar mi visión y opiniones del mundo que me rodeaba a través de imágenes era importante”.

¿Cuál inicialmente es la expresión artística que usa para narrar su creatividad o siempre ha sido la pintura?

Siempre ha sido la Pintura, no existe otra manifestación que me llene y aporte tanto espiritualmente.

¿Qué fue lo primero que realizó y que Ud. vio que había gustado a quienes vieron su trabajo?

“Esa obra se llama “La Rueda”, actualmente forma parte de una colección privada en Estados Unidos, ha sido la pieza que más lauros me ha aportado, y qué decir de su proceso creativo, aún persigo que todas mis obras me causen sensaciones similares, con ella fui llamada “artista” por vez primera, y obtuve mi primer premio internacional”.

¿Qué le decidió por la pintura como forma de pronunciarse ante el mundo?

“Me enamoró la posibilidad de emitir criterios o juicios entorno a un tema álgido, o simplemente sobre la vida que te rodea, lo que sientes sobre las cosas, sin importar temáticas y que esa opinión quede en una imagen, que se renueva en sí misma, que se reinventa y reinterpreta en cada espectador con el paso del tiempo. Usualmente muchas personas, se dejan llevar por los colores cálidos y las figuras con aspectos infantiles, y por ese motivo realizan lecturas superficiales, pero si van más allá encontrarán una obra muy crítica, que está concebida con toda la intención de provocar reflexión en el espectador”.

¿En qué momento se siente reconocida como artista y en qué circunstancias?

“Cursando el tercer año de Medicina, año 2005, ya llevaba un año en el Taller “Carlos Enríquez”. El profesor Juan Delgado logra organizar una Exposición con los alumnos del taller en la Galería Centro Provincial de Patrimonio, se llamó “Trazos y Augurios”, era la primera vez que mi obra iba a ser expuesta formalmente, ese día de la inauguración una persona me llamó “Artista” al ver mi obra “La Rueda”, allí hice consciente en mí esa vocación.

Luego, en el año 2007 obtuve el premio provincial en el Festival de Arte de la Federación Estudiantil Universitaria en la Categoría Pintura, y pasé al evento nacional en Ciudad de La Habana, si aún tenía alguna duda allí fue disipada, éramos tres artistas representando a toda una provincia, la muestra tuvo lugar en el Pabellón Cuba”.

¿Cuáles cree usted, son las condiciones que hace de alguien un artista?

“Está claro que el talento debe estar primero que todo, sin eso el concepto de “Artista” perdería todo sentido, y creo que es algo que en los tiempos actuales se valora de una forma muy disipada y trivial.

Es imprescindible la creatividad, la observación, la sensibilidad ante los detalles, el análisis crítico de cuanto nos rodea, pues a fin de cuentas de eso nos nutrimos. Considero imprescindible la humildad. Con tristeza veo artistas que se creen muy grandes para ser tan pequeños, cada día tenemos algo nuevo que aprender, sin importar la edad o la maestría, solo quien se considera más cerca de la cima, está a su vez más cerca del fin; los premios no hacen al maestro, es el trabajo y el aprendizaje constante quienes lo forjan, solo dejamos de aprender al morir.

¿Qué exposiciones ha hecho hasta hoy y dónde?

“Cuento en mi haber con 102 Exposiciones Colectivas, de ellas 55 han sido en reconocidos espacios internacionales (Estados Unidos, China, España, Italia, India, México, Colombia, Argentina, Bangladesh, etc...), 18 Salones Nacionales y 8 Exposiciones Personales, una de ellas en La Rioja (España). Destacar espacios como el Instituto de Cultura Hispana de Houston, Hernán Gamboa Gallery, North Miami Beach Library en Estados Unidos; ImaginArte Gallery en Barcelona, Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Málaga en España, Pocket Art Studio y MegaArt Gallery en Italia, Gandhi Art Gallery en New Delhi (India).

Obras de mi autoría ambientan permanentemente espacios públicos en la ciudad de Merí en Italia, las ciudades de Shanghái y Huanshang en China. Del ámbito nacional los sitios más destacados son el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales y el Centro Experimental de las Artes Visuales en ciudad de La Habana.

¿Qué cree qué predomina hoy en el llamado mundo del arte: el comercio o el talento?

“El mundo del arte actual está muy deteriorado, con tristeza y vergüenza ajena veo como piezas facilistas, desprovistas de todo mérito son vendidas a precios astronómicos; curiosamente siempre encuentran comprador y defensores. Pienso que la corrupción ha alcanzado este medio, sin embargo, estoy convencida de que el Arte es libre y eterno, esa verdad es y será siempre el refugio de todo aquel que en su corazón y manos albergue Arte del bueno”.

¿Cómo define su trabajo y su propuesta pictórica?

“Considero que siendo aún una artista joven, me quedan muchos caminos a explorar dentro de las Artes Visuales, y definir sería de cierta forma ponerme barreras, si en alguna ocasión lo hiciese, estaría sobre un Surrealismo-Figurativo, y la Ilustración.

¿En qué consiste su trabajo como artista actualmente y cómo lo ubica y define?

“En estos momentos me encuentro trabajando sobre dos vertientes; la Ilustración (trabajo editorial) y la Pintura

¿Qué es para usted el arte?

“Amar” lo que hacemos, debe ser premisa para que el trabajo tenga calidad, eso la vida lo agradece y devuelve con más amor, pero hacer lo que amamos, eso es una bendición que viene de la mano de Dios, no todos tienen esa suerte. En lo personal me siento bendecida, por eso definiría el Arte con la palabra Amor, sueño hecho realidad, ilusión de vivir, Libertad.

¿Para qué sirve el arte en una sociedad tan banal como la que hoy vivimos o en Cuba es distinta la percepción del arte y los artistas?

“El Arte, es y será siempre ente transformador de sociedades, sin distinción de sistemas o diferencias, incluso en la banalidad actual, el Arte está jugando su papel

¿Háblame de su trabajo y de sus sueños a mediano y largo plazo?

“Continuar creando es mi mayor sueño a mediano y largo plazo, dentro de esa premisa todos los proyectos que surjan siempre serán una bendición y muy bienvenidos”.

¿Cuáles son las motivaciones principales para realizar sus obras?

“En mí la motivación funciona de una forma muy espontánea, el secreto está en ser muy observador, el Arte se inspira y nutre en la realidad, todo lo creado se remite a ella, el resto es dejar volar la imaginación.. Crear obras en torno a temas constructivos y enriquecedores para el espíritu e intelecto, es fundamental para mí.