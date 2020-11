Mi mala experiencia con Daviplata

El 18 de noviembre del presente año, en medio de la crisis económica y laboral más grande que he vivido a causa de los problemas derivados de la pandemia, fui víctima de un fraude en Daviplata.

En la mañana, mientras me encontraba trabajando, recibí seis mensajes de texto con códigos, como si alguien estuviera intentando entrar a mi cuenta de Daviplata desde otro celular. Enseguida recibí un mensaje para retirar dinero con un código válido por una hora, como si yo lo hubiera solicitado.

Alertada traté de ingresar en la aplicación y no me dejó porque decía que estaba abierta en otro celular. Llamé a la línea de atención #688 de Daviplata y me preguntaron el monto, mi número de celular y cédula. Después de una larga espera, me dijeron que habían sacado todo el dinero que tenía ahorrado y que ellos no respondían por nada, porque eso era responsabilidad mía por manejo de mis datos personales.

O sea, uno les entrega su dinero y, si un ladrón digital roba, ellos no responden. Cuánta diferencia con el manejo de problemas en aplicaciones y empresas de talla mundial como Amazon, Ebay, Paypal o Aliexpress. Con todas ellas he tenido situaciones y en todas han puesto primero el cliente, no han dudado de su honorabilidad y han respondido. Por eso son lo que son.

Pues bien, tras esa respuesta telefónica me fui para una oficina de Davivienda, donde tuve que soportar dos horas de fila para una asesoría donde finalmente me dijeron algo aún más descarado y absurdo: que Daviplata era una aplicación externa, que eso no era Davivienda. Usa un logo similar, tiene un nombre similar y la promocionan en la página, pero no responden por ella...

Además, en un tono y actitud de desprecio, el mismo asesor me dijo que en la letra chiquita que yo había aceptado cuando descargué la aplicación decía que ellos no respondían por esas situaciones. Y eso no fue todo, también me acusó incluso de complicidad y robo al insinuar que yo podía haberle dado mi clave a un amigo. Realmente ofensivo.

Es triste que en este país permitan el abuso constante contra los ciudadanos por parte de las grandes empresas e instituciones. Nadie defiende o protege a las personas comunes de la corrupción y las malas prácticas. De verdad, ¿quién vigila a estas aplicaciones?

Para cerrar, quisiera que Daviplata me respondiera estas inquietudes:

- Necesito saber en cuál número de celular abrieron mi cuenta y desde cuál ciudad.

- Necesito saber en cuál cajero retiraron el dinero que sacaron de mi cuenta: los cajeros que yo conozco tienen cámara, quiero que se revise quién hizo el retiro... porque según el asesor de Davivienda era mi amigo...

Los delitos informáticos son totalmente rastreables y desde un celular se puede saber la ubicación.

Posdata. Puse estas quejas y peticiones en los canales de protección al usuario y en la Superfinanciera, eso sí, sin esperanza y solo por hacer el ejercicio. Me sorprendería si al menos me contestaran. Así pues, creo que lo mejor que puedo hacer es contar mi experiencia durante toda mi vida y de esta forma evitar que a otras personas las roben, engañen y humillen como lo hizo conmigo esta lamentable empresa.