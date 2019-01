“A mí las Águilas Negras no me amenazan de muerte, quien me amenaza es el uribismo”

Un nuevo panfleto de las Águilas Negras empezó a circular. Esta vez las amenazas fueron contra Gustavo Petro, Claudia López, Antonio Navarro Wolff, Antonio Sanguino, Iván Cepeda y los gestores de paz del ELN Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez. Sin embargo, Petro respondió a las amenazas con un contrataque: quien lo amenaza no son las Águilas Negras sino la extrema derecha oculta dentro del uribismo, tanto dentro como fuera del Estado. La fuerte acusación de Petro lanzada por Twitter se suma a las palabras de Claudia López, quien ya había dicho que las Águilas Negras tan solo es una fachada de la extrema derecha para amenazar a sus contrincantes. Y es que existen muchas dudas sobre la existencia de este grupo. Aunque se tienen registros de personas capturadas pertenecientes a las Águilas Negras, en cuanto a enfrentamientos u operativos para desmontar la estructura no se tiene mayor registro.

A mi las águilas negras no me amenazan porque las águilas negras no existen.

Quien me amenaza de muerte usando el nombre de águilas negras es la extrema derecha enquistada en el uribismo dentro y fuera del estado.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2019