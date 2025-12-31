Mesa Sectorial de la Agroindustria del Banano realizó reunión en Urabá

La Mesa Sectorial de la Agroindustria del Banano realizó su segunda reunión en Urabá, donde se revisó la gestión 2025, y se aprobó el Plan de Acción 2026

Por: Carlos Poveda |

diciembre 31, 2025

La agroindustria del banano constituye una de las principales actividades económicas del Urabá antioqueño. Su funcionamiento involucra procesos productivos que requieren mano de obra calificada, estandarización de competencias y articulación entre actores del sector productivo y formativo. En ese marco operan las Mesas Sectoriales, espacios de coordinación orientados a identificar necesidades de talento humano y a definir referentes de competencias laborales.

Las Mesas Sectoriales permiten la interacción entre empresas, entidades de formación y otros actores vinculados al sector, con el objetivo de reducir brechas entre los requerimientos del trabajo y los contenidos formativos. A través de estos escenarios se formulan planes de acción, se revisan estándares ocupacionales y se da seguimiento a procesos de evaluación y certificación de competencias.

Reunión de la Mesa Sectorial de la Agroindustria del Banano

En el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico se realizó la segunda reunión de la Mesa Sectorial de la Agroindustria del Banano y el cuarto Consejo Ejecutivo, en la que se abordaron asuntos relacionados con la gestión del sector. Durante la jornada se presentó el balance correspondiente a la vigencia 2025, se eligió el Consejo Ejecutivo para el periodo 2026–2027 y se aprobó el Plan de Acción para 2026.

Asimismo, se socializaron avances en procesos de normalización y en actividades de evaluación y certificación de competencias laborales, en concordancia con las necesidades identificadas por los actores productivos del sector bananero.

Participación de actores del sector y formación de talento humano

Uno de los ejes del encuentro fue el intercambio de información entre representantes del sector productivo y organizaciones vinculadas a procesos de formación y desarrollo de talento humano. Estos espacios permiten recoger insumos directamente de los actores que operan en la cadena productiva y ajustar las acciones formativas a las dinámicas del sector.

En este contexto, la organización Causa & Efecto participa en la Mesa Sectorial y en el Consejo Ejecutivo, en calidad de entidad con experiencia en formación y selección de talento humano en el territorio. Su trabajo incluye el desarrollo de escuelas de formación en banano y plátano en el Urabá antioqueño, orientadas a procesos de capacitación vinculados a la agroindustria.

Alcance de la Mesa Sectorial

La Mesa Sectorial de la Agroindustria del Banano cumple funciones relacionadas con la articulación entre formación, evaluación y certificación de competencias laborales. Estos procesos buscan contribuir a la empleabilidad, a la estandarización de perfiles ocupacionales y al fortalecimiento de las capacidades requeridas por el sector.

La continuidad de estos espacios de coordinación permite dar seguimiento a los planes definidos, ajustar acciones según las necesidades del sector y mantener un canal de diálogo entre los distintos actores vinculados a la agroindustria del banano en el Urabá antioqueño.

