El meganegocio que está llenando de millones al fútbol colombiano y entristece a más de un hincha

No hay una temporada donde el mercado de fichajes en Colombia no sea protagonista. En los últimos años, ventas como las de James Rodríguez, Luis Díaz, Yaser Asprilla o Gustavo Puerta han eclipsado al mundo del balompié y han sido un negocio muy lucrativo para los equipos dueños de los derechos deportivos de los jugadores. Nacional, Junior, Envigado o Millonarios son los clubes que más ganancias obtienen, aportando una buena tajada a los más de 200 millones de dólares que el fútbol colombiano obtuvo por la exportación de jugadores en el año 2022.

¿Cómo se movió el mercado de fichajes en Colombia en 2022?

Según el informe de la FIFA, 'Global Transfer Report', la liga colombiana es la sexta competición en el mundo que más exporta futbolistas. En total, fueron 711 los jugadores que salieron del país en el año 2022, dejando una utilidad neta de 203,6 millones de dólares para el fútbol colombiano. En el primer puesto está Brasil con 2.061 jugadores exportados, seguido de Argentina (1.004) y Francia (921).

Países con mayores jugadores transferidos y tarifas de venta totales en USD. Foto: FIFA Global Transfer Report

Así mismo, Colombia se ubicó como el país sudamericano que más creció en el tema de exportación de futbolistas en los últimos 6 años, teniendo un aumento del 41.2%. Según el más reciente informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte (Cies), el país pasó de vender 300 futbolistas en 2017 a más de 400 en 2022. Los equipos internacionales han empezado a apostarle al talento nacional y eso queda confirmado con las contrataciones de Jhon Durán, Óscar Cortés, Andrés Gómez, entre otros juveniles.

Evolución de jugadores transferidos desde 2017 a 2022. Foto: CIES

Aun así, el gran problema es que, aunque Colombia exporta centenares de jugadores, la contratación no iguala dicho número. El informe de la FIFA también concluyó que los futbolistas importados no superan los 200, menos del 50% de aquellos que se van del país. Eso significa que se vende mucho y se contrata poco, algo que está ligado a la competitividad de los equipos de la liga local, que venden a sus joyas pero no las reemplazan con jugadores de talla.