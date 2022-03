'Medicina bajo sospecha', fuertes historias para médicos y abogados

Por: Federico Zapata Pérez |

marzo 04, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Conocí al doctor Emilio Alberto Restrepo hace más de 20 años, cuando era profesor mío en el posgrado de Ginecología y Obstetricia. Me gustaba la forma como ejercía la medicina y como operaba y trataba a las pacientes. En lo técnico y en lo humano, aprendí mucho de él y le conservo especial gratitud.

Pero hay una faceta de esa época que yo aún no había profundizado, apenas se me esbozaba, pero ya la intuía y noté que fue depurando con el tiempo: la de poderoso contador de historias. Primero, como acostumbraba y lo sigue haciendo, con su narrativa oral y, a medida que fue publicando libros de manera sostenida y disciplinada, desde la que fue consolidando con los años, su carrera de escritor.

-Publicidad.-

Y hago notar, ha venido creciendo con el tiempo, como los buenos vinos, como los viejos “boquisabrosos” que saben echar un cuento, libro a libro; ha forjado un sólido prestigio como narrador, en el cual deja ver todo el poder de que hace gala con su oralidad: lo entretenido, lo hilvanado, lo crítico y ese humor feroz que hace las delicias de sus contertulios y lectores.

Y eso es lo que encuentro en este libro, a mi modo de ver poderoso y contundente. Es una novela lineal, con diálogos fuertes y personajes muy bien caracterizados, en la cual un médico joven que es demandado conversa con un profesor mayor, quien es el perito que va a sustentar el dictamen pericial para la estrategia de defensa.

Publicidad.

Mientras esperan en un juzgado, el profesor (alter ego del autor, por más que coquetamente se niegue a reconocerlo) le cuenta al temeroso recién graduado una serie de historias que tienen que ver con los asuntos médico legales que, en el día a día, amenazan, acosan y mortifican a los médicos, sobre todo a los quirúrgicos.

Todos los hemos vivido, todos los hemos padecido, todos hemos sufrido insomnios pertinaces por su causa, peor aún, cuando se acompañan de amenazas y ponen en riesgo el patrimonio (y hasta el matrimonio).

Uno comienza el libro y no sale del asombro de cada una de sus historias. En cada capítulo, la tensión es mayor que en el anterior, hasta desembocar en una escena de juicio, a mi modo de ver emocionante y muy bien construida, sin caer en la trampa del lenguaje técnico que espante al lector y con una fuerza anecdótica que literalmente lo mantiene capturado por unas acciones que no dan tregua.

Uno no quiere que se termine el libro, pero cuando ocurre, tiene en su cabeza una reflexión profunda sobre el mundo de las demandas, el sufrimiento que implican para sus protagonistas la injusticia que muchas veces las motiva, el afán desmedido por el dinero, la falta de escrúpulos y muchos temas más que atraviesan toda la novela.

Y el ritmo es vertiginoso, el lenguaje muy preciso, los capítulos bien limitados, la tensión dosificada.

Está diseñado para todo tipo de lectores, no necesita ninguna especialización, incluso intuyo que impacta con más fuerza a la población no médica, que se va a asombrar con lo que allí se cuenta, que muchas veces es de no creer.

Porque, como lo ha dicho el autor con los otros dos libros de su trilogía (2), “se cuentan aspectos de la medicina que el ciudadano común no conoce, asuntos oscuros de un ejercicio que no es tan limpio y transparente como uno quisiera”.

En resumen, una muy afortunada experiencia de lectura que no dudo en recomendar a mis alumnos y colegas, y a todos los lectores que quieran encontrarse con historias fuertes, no aptas para espíritus sensibles. Creo que va a ser, con toda justicia y con total regocijo, uno de los mejores libros de temática médica de los últimos años publicados en Colombia. Todos los médicos, abogados y estudiantes de derecho y medicina deberían leerlo.

Notas:

El libro hace parte de la colección HOJAS DE OTOÑO, de la Editorial CES. Publicado en enero de 2022 La Trilogía Perversa de la Salud está compuesta por tres libros: “El Pabellón de la Mandrágora” (2006)) , “Y nos robaron la clínica”(2018), “Medicina bajo sospecha” (2022) El médico Federico Zapata Pérez es ginecoobstetra, egresado Universidad CES, escritor del libro HISTORIAS SECRETAS DE UN GINECÓLOGO (Editorial Libros para pensar, 2021) El escritor Emilio Alberto Restrepo tiene una destacada carrera literaria, con más de 20 títulos, dentro de los que se destaca su personaje, el detective JOAQUIN TORNADO, protagonista de 6 libros hasta la fecha. Más de la obra literaria de este autor en: https://emiliorestrepo.blogspot.com/p/libros-de-emilio-alberto-restrepo.html