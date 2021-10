“Me sentiría sucio de conocer a Messi” El desprecio de La Liendra al mejor del mundo

.Publicidad.

A través de su instagram La Liendra volvió a dar de qué hablar a sus seguidores después de que compartiera su opinión sobre conocer a Messi. El influencer no escondió su deseo de ver cara a cara al 10 argentino, pero también reconoció que se sentiría como un hipócrita al hacerlo.

En varias ocasiones La Liendra no ha ocultado su favoritismo por CR7, es fanático foribundo de Cristiano Ronaldo y por esa razón aseguró que seria muy raro conocer primero a Messi que al Bicho.

-Publicidad.-

La discusión se dio después de que uno de sus amigos le preguntara si iría a conocer a Messi si lo invitaran, pregunta que lo hizo cuestionarse su amor por el fútbol pero también por Cristiano.

“Obvio quiero conocer a Messi, me parece un jugador espectacular, pero me sentiría sucio al hacerlo. Me sentiría cochino… Sí me gustaría conocerlo pero ¿conocer primero a messi que a cristiano?” dijo La Liendra en sus historias.

Publicidad.

También declaró que si llegara a conocer a Messi ni siquiera podría tener la dignidad de verlo a los ojos, debido a todas las cosas malas que en algunas ocasiones ha dicho del crack argentino.

El video:

Vea también: