Mattos no logró evitar su extradición a Colombia

En 2018 el empresario Carlos Mattos llegó a España buscando refugio en medio del proceso judicial que se adelanta en su contra en Colombia. Desde entonces, ha recurrido a todos los recursos judiciales a su mano para evitar su regreso. Colombia lo pidió en extradición, pero este hecho se ha aplazado durante tres años. Sin embargo, este 6 de octubre Mattos fue capturado en la Audiencia General en España después de presentarse a una citación. Cuando llegó junto a sus abogados, Mattos fue notificado. El abogado Javier Gómez de Liaño, que encabeza su defensa en España, todavía tendría dos recursos finales para aplazar la extradición de su cliente.

Quien fuera el hombre dueño del monopolio de la venta de carros Hyundai en Colombia no irá a una cárcel ordinaria. Debido a su estado de salud, Mattos estará detenido en la enfermería en el municipio de Soto del Real. Mattos ha tenido complicaciones del corazón y recientemente fue operado. Desde febrero de este año el Consejo de Ministros de España aprobó la extradición de Mattos a Colombia, pero el abogado Gómez de Liaño aún no se da por vencido y seguirá apelando a la doble nacionalidad de Mattos, que también es ciudadano español, aunque con el acuerdo de extradición entre los dos países eso no debería ser un impedimiento. El regreso de Mattos a Colombia parece inevitable, aunque todavía puede demorarse unos meses más.

