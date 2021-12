¿Más hijos? Valentina Lizcano reveló detalles de su maternidad

.Publicidad.

Con 37 años, la caleña es madre de un niño y una niña de seis meses de nacida. Con la sinceridad que caracteriza a la actriz e influencer fitness, Valentina Lizcano respondió cuando un seguidor habló sobre tener más hijos. “Definitivamente no, tanto así que tomé la decisión y la tomé solo yo porque es mi cuerpo” inició la actriz que denunció anteriormente haber sido víctima de abuso sexual cuando tenía 5 y 11 años.

“Me hice la ligadura de trompas, no más, se cierra la fábrica. Con consciencia y claridad digo ya, tengo los hijos que puedo tener y no quiero más” confesó la actriz sobre su decisión y hasta dio la razón médica por la que optó por tal procedimiento. “Mi cuerpo no soporta todas esas descargas hormonales y afectan mucho mi mente, mis emociones, mi vida en general, mi salud física mental y espiritual” finalizó.

