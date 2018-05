Martin De Francisco y Santiago Moure reencauchados por un mago: Gabriel de las Casas

A finales del 2016 Gabriel de las Casas y Álvaro García discutían sobre cuál iba a ser el próximo programa de Claro. La primera idea que se les ocurrió fue revivir un programa de los años ochenta presentaron Hernán Peláez y Carlos Antonio Vélez llamado Teledeportes. Inmediatamente pensaron en Martin de Francisco y Santiago Moure. Martín es un enfermo del fútbol que ya lleva más de diez años comentando partidos. Santiago no le gusta el fútbol pero es un fanático de la Fórmula Uno. Bastó un solo programa de prueba para darse cuenta que el formato no funcionaba y que, ya que tenían de vuelta a los dos niños rebeldes de los años noventa, lo mejor sería ensamblar un regreso de la Tele.

Gabriel de las Casas a sus 50 años todavía tiene el feeling con el público juvenil. Fue un don natural en donde nada tuvo que ver estudiar comunicación social en la Universidad Javeriana, una carrera en donde tardó veinte años para obtener el título profesional. Ochentero raizal, Gabriel de las Casas fue un descubrimiento de ese otro maestro de la radio, Guillermo Díaz Salamanca. Hace 30 años, cuando comenzó en Radoactiva, las voces de los locutores deberían ser majestuosas: Juan Harvey Caicedo, Alberto Piedrahita, Baltazar Botero, engalanaban las emisoras. Sin embargo, a punta de su criterio para la música y su buen humor, De las Casas se impuso como uno de los grandes de la radio colombiana. Su labor en La Luciérnaga lo terminó de consagrar.

Como director de contenidos de Claro potenció un canal que apenas le llega al 48 por ciento de las casas colombianas que, si bien no le disputa el Rating a Caracol y RCN, ha encontrado un fortín en Youtube. Los capítulos de la Tele Letal tienen, en promedio, 400 mil visitas en Youtube a pesar de que su formato, un bloque de 45 minutos, no es lo que aconsejan los cánones de la red social. Martín y Santiago volvieron para quedarse, y, como sucede en Argentina con programas como Peter Capusoto y sus videos, se afianzaron como las eminentes figuras del Youtube.



La frescura de Gabriel de las Casas fue lo que convirtió a los cincuentones de la Tele en un fenómeno juvenil. Supieron hacer un programa menos desparpajado y más políticamente correcto que el de hace 20 años. En esa época a los niños terribles de la televisión los bombardeaban a punta de demandas por todas las divertidas barbaridades que decían sobre Shakira, Jorge Barón u Oswaldo Ríos. Ahora no le temen a la justicia ordinaria sino a la justicia twittera, por eso es que ya no despotrican contra enanos, empleadas domésticas o los famosos iguazos, los colombianos promedios más parecidos al querido cerdo que al refinado Juan Manuel Santos. Sin embargo la rebeldía pura de los chicos está intacta y, en estas elecciones presidenciales, no les ha dado miedo asumir una postura contestaría, anti-uribistas en donde abiertamente toman partido por el candidato Gustavo Petro.

Los hípsters, los capuchos de la Nacional, los niños bien de cualquier Country, se identifican con esos viejos que se mantienen frescos gracias no solo a una personalidad arrolladora sino a Gabriel que, a punta de grandes dosis de coca-cola y chocolates, parece haber descubierto no la fuente de la eterna juventud sino el secreto para estar sintonizado con una generación mucho más contestataria y profunda que la que le tocó a él, en la provinciana, frívola y fría Bogotá de los años 80.