Martin de Francisco y Hernán Pelaez destrozan a Alex Char en la W

.Publicidad.

Los viejitos venerables de los mediodías radiales de Colombia, Hernán Peláez y Martín de Francisco, están haciendo gala de su estilo implacable y ya no dejan títere con cabeza, no sólo en el fútbol sino -y, sobre todo- en la política nacional. La derecha es su plato predilecto y, ahora han escogido a Alex Char, el vástago de la dinastía barranquillera, quien ha sido el blanco de la polémica no sólo por su relación extramatrimonial con Aida Merlano sino por estar aparentemente implicado en una posible compra de votos.

Por eso tanto Martín de Francisco y Hernán Peláez le aconsejaron al de la gorrita estar más pendiente del Junior que de la política. El equipo barranquillero invirtió mas de 26 millones de dólares, todo un record para nuestro fútbol, en potenciar al Junior pero, hasta el momento, del técnico Juan Cruz Real para abajo, contando incluso a la mega estrella Miguel Ángel Borja, no han dado la talla y naufragan en un mar de dudas.

-Publicidad.-

Martín remató el contundente ataque a Alex Char pidiéndole comedidamente al exalcalde de Barranquilla que se retire por favor de la política y que mejor se meta a vigilar al Junior que está muy mal administrado. Los malos resultados y la pésima taquilla hablan de que la afición no está contenta con el rendimiento del equipo Tiburón.

Martin y Hernán estrenan horario y no les queda para nada grande las dos horas que tienen a diario. El programa cada vez se parece mas a su nombre: Fútbol y algo más.

Publicidad.