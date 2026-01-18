- Mario Montoya: el militar emblemático en Antioquia bajo la sombra de los falsos positivos

El general (r), Mario Montoya, quien fue clave en la política militar del gobierno Uribe contra la guerrilla de las Farc. El mismo militar que fue condecorado en más de una oportunidad y colocado como ejemplo a seguir. El general estuvo involucrado en varias operaciones reconocidas como Orión, Fénix y Jaque, durante los gobiernos de la llamada seguridad democrática. Por su tiempo en la Fuerzas Armadas el militar recibió varias distinciones importantes como la Cruz de Boyacá, y haber conseguido en 2006 el rango de comandante del Ejército Nacional su legado es polémico.

Varías víctimas de la Operación Orión eran de la comuna 13,Medellín, sus cuerpos terminaron en La Escombrera

Una de las dudas más grandes sobre Montoya es sobre la cantidad de bajas logradas por sus subalternos. Montoya pedía resultados, por esa exigencia se le acusó de estar involucrado en 130 casos de asesinatos a inocentes a sangre fría por parte de los militares, los llamados falsos positivos. En respuesta a las acusaciones, el militar ha dicho: “Yo exigí resultados operacionales, exigí operaciones; no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado”. Montoya, hasta el momento, se ha declarado inocente tanto en la JEP como la Fiscalía.

Su caso estuvo en la Fiscalía; sin embargo, pasó a la JEP. Donde se debe aclarar su culpabilidad o inocencia en los 130 casos. Los asesinatos habrían ocurrido cuando Montoya fue comandante del ejército de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, entre 2002 y 2003. Su expediente reposaba en la UIA, Unidad de Investigación y Acusación, y no había existido mayor movimiento. La situación cambió en diciembre del año pasado, por la JEP por quitarle unos beneficios judiciales y colocarlo en una posible condena de hasta 20 años.

En el llamado macrocaso número 3, donde se investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Donde los magistrados Reinere de los Ángeles Jaramillo, Gustavo Salazar y Raúl Sánchez ya mandaron a la cárcel al coronel (r) Publio Hernán Mejía por falsos positivos. Un proceso parecido comienza con Mario Montoya, quien en dado caso de ser hallado culpable dejaría una mancha dentro de la llamada retoma de la comuna 13 y en la pacificación de Medellín.

Vea también: Los 14 duros fiscales de la JEP encargados de investigar los delitos de la guerra en Colombia

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.