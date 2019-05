María Mónica Urbina pierde dramáticamente a un segundo esposo

Según reportan autoridades del Brasil, José Guillermo Hernández, el esposo de la ex reina María Mónica Urbina fue asesinado en Uberaba, municipio del estado Minas Gerais. El crimen ocurrió la noche del miércoles 1 de mayo, cuando tomó un taxi después de salir de una subasta de Expozebú, evento por el cual viajó hasta Brasil. Según la prensa local, el hombre iba en compañía de una mujer que hablaba español. Como el conductor no entendía el idioma, detuvo el carro para revisar en el celular el sitio a dónde le indicaron que debía ir. En ese momento un hombre en moto le apunta con un revolver exigiéndole al vallenato que le entregara un reloj Rolex que tenía puesto. Él se resistió, forcejeó y resultó herido. Aunque fue llevado de urgencia a una clínica y fue intervenido, no resistió.

El año pasado María Mónica Urbina y su esposo fueron víctimas de un atraco en el Corral de la 116 con 9 en Bogotá. La pareja venía del aeropuerto y según las autoridades los responsables fueron integrantes de una banda dedicada a robar relojes Rolex e iban exclusivamente por los dos relojes que llevaba la pareja. Cada reloj de dicha marca puede costar hasta $60 millones de pesos.

María Mónica Urbina se casó con José Guillermo Hernández, conocido desde su infancia, en diciembre de 2011, luego de 14 años separada. Antes de estar casada con Hernández, Maria Mónica Urbina estuvo casada con Jhon Fabián Vélez, padre de Manuela y Nicolás, sus dos hijos. La pareja se divorció en 1997 y en ese momento Vélez se fue a vivir a Armenia, en donde habría estado en la mira por supuestas relaciones con Wilber Varela “Jabón”. En la lista Clinton aparecía Roberto Londoño Velez, como testaferro del narcotraficante. Después de que Roberto Londoño fuera asesinado, el ex esposo de la reina asume el control de los negocios y también es asesinado a tiros en 2010 frente a una peluquería de la calle 109 con 19, en Bogotá.