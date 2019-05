“María Jimena, el Doctor Pablo Felipe Robledo la está engañando” afirmó el abogado penalista Jaime Lombana

Esta fue una de las declaraciones que dijo Jaime Lombana luego de que la periodista María Jimena Duzán publicara su columna dominical, titulada “Los intocables” en la Revista Semana. Fue tal el desagrado frente a lo escrito, que el abogado tildó al exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, de “arbitrario” y “anti garantista” que falta a la verdad.

En la FM el reconocido abogado lanzó fuertes críticas a la columna y contradijo varios de los puntos resaltados: “fue una columna de buena fe, pero llena de imprecisiones y de falencias a la verdad objetiva”, afirmó. En la misma entrevista, de forma inesperada, fueron llamados Robledo y Duzán, lo que dio paso a una serie de contradicciones entre lo escrito y oral.

En primer lugar, la reputada periodista María Jimena Duzán, en su columna, relaciona la salida de Robledo de la Superintendencia con los cargos imputados a Grupo Aval: “esta decisión causó tal escozor, que precipitó la salida del Superintendente Robledo. En menos de 24 horas, el Presidente Iván Duque designó a su sucesor”, escribió. Sin embargo, tanto Robledo como Lombana la contradicen. Para ese entonces el expresidente Juan Manuel Santos fijó, por medio de un decreto e instrucción de la OCDE, un periodo de cuatro años para los superintendentes y fue por medio de esa ley que Robledo se tuvo que retirar. Esto lo afirmó Lombana y lo reiteró Robledo: “ya había un proceso de sucesión y de selección (…) si no salía ese día, me quedaban unos ocho o quince días más. Mi salida era inminente”, reiteró Robledo en la entrevista con la FM.

En segundo lugar, Duzán ataca fuertemente al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, porque presuntamente reabrió, sin pruebas, una denuncia de Lombana en contra de Robledo y del exsuperintendente delegado de Competencia de la SIC, Jorge Sánchez. Dice en su columna: “Fernando Carrillo ordenó a sus subalternos revocar el inhibitorio y volver a evaluar la denuncia, sin que se encontrara una nueva prueba”. Respecto a esto, el 4 de marzo de 2019 Jaime Lombana, a título personal, amplió la denuncia que había realizado porque encontró nuevas pruebas y como dice él: “si había nuevas pruebas, estas debían ser valoradas”. Para Lombana fue tan escandaloso y evidente la violación al debido proceso en el caso de Diego Solano, directivo de AVAL, que dijo que “el señor Robledo ordenó interrogar a una persona sin abogado, auto incriminándolo. Eso es lo más ofensivo que puede haber en el mundo del derecho, eso es una trampa al derecho.”

Por último, María Jimena afirma la existencia de un conflicto de intereses entre María Victoria Guarín, trabajadora de la IFC y Diego Solano, empleado del Grupo Aval, quienes fueron imputados por la SIC. Desde el punto de vista de Lombana, Robledo también mintió sobre este tema pues no existe ningún conflicto de interés, así como tampoco existen correos electrónicos por parte de altos directivos de Aval que demuestren una conducta irregular.

Todo lo contrario, en uno de los correos electrónicos revelados por La FM, Diego Solano afirma: “Asumo que en el documento de Ruta del Sol que viene en este correo no hay nada confidencial sobre Ruta del Sol. En todo caso, les pido que no me manden nada sobre el tema. Prefiero no saber nada sobre cómo va a licitar (o no licitar) el Grupo”.

En conclusión, la columna de María Jimena Duzán hay que leerla entre líneas, pues como bien lo dijo Lombana, “una mentira repetida tiende a convertirse en verdad”. La salida de Robledo no tuvo relación con las investigaciones de Grupo Aval, la denuncia en contra de Robledo y de Sánchez fue de Lombana a título personal por varias ocasiones en las que dichos personajes no se ciñeron a la ley y la existencia de correos o conflictos de intereses no son una verdad objetiva. Por todo lo anterior es que Lombana rechaza la columna de la Revista Semana en defensa del ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo, pues para afirmaciones tan duras es necesario siempre hablar con la verdad.

