- María Fernanda Cardozo y su pequeño mundo de orgasmos

María Fernanda Cardozo,, artista consumada a nivel internacional, esta exposición* es una celebración que festeja la belleza de la naturaleza

La bienal de Arte y ciudad de Bogotá-BOG25- reúne 200 artistas plásticos colombianos e internacionales y están ubicados en 30 espacios este maravilloso espectáculo acaba el 9 de noviembre. Se trata de un recorrido por la ciudad en donde distintas expresiones se difunden por diferentes puntos. En muchas de la presentación existe el tema del cambio climático y la relación del hombre con la naturaleza en otras el caos social, sin embargo, el recorrido tiene como tema Ensayos sobre la Felicidad. Hay desde dibujos hasta enormes esculturas.

Yo he escogido a María Fernanda Cardozo, una colombiana que nació en 1963 por cesárea y desde ese mismo principio supo que desde el principio el mundo de los seres humanos es difícil.

Estudió en el colegio San Patricio, empezó arquitectura en la Universidad de los Andes y cambió de carrera a Artes. Ahí la conocí, una chica delgada, con rasgos físicos finos, con el pelo largo hasta la cintura que entraba siempre a la clase con algún elemento- experimento especial como una bolsa de agua de aguantaba cargarla la hora de clase sin perder de vista se lo que se estaba hablando. Ya en los noventa encontré una corona de lagartijas disecadas en que recibió el primer premio y de ahí en adelante comenzó una carrera impecable que la hace ser una de las artistas contemporáneas más importantes en el mundo de los museos.

Su primer gran paso fue el Museo de Arte Moderno de Nueva York que con sus rosas rojas metidas en la pared, denunciaba a los desaparecidos.

Como es ya una artista consumada realizó su maestría en escultura e instalación en la universidad de Yale y después fue doctor en Filosofía de la Universidad de Sídney. Su tesis de grado lo realizó con el tema de la Estética de la Morfología Reproductiva en el 2012. Por eso la copulación de las arañas le interesa y por eso este video y estas fotografías han tenido tanto éxito.

El primer acto sexual, lo recuerda cuando a los vió a los 7 años mientras visitaba con sus padres el Museo Nacional y observó muy atentamente y con gran inocencia una obra de Feliza Bursztynque era una cama y unas telas saltando.

Su gran obra comenzó con el Circo de Pulgas – 1993 hasta el 2.000 donde su marido intervino en la producción fílmica y con lentes de gran potencia su espectáculo y él así, publico realmente pudo observar las maravillas de la pulga bala o la bailarina vestida con tutú de ballet. La proyección del Circo la volvió tan conocida que estuvo en muchos museos del mundo. En la presentación del último catálogo en museos de Australia dice: María Fernanda Cardozo presenta su trabajo arañas en el Paraíso donde presenta su trabajo en fotografías que muestran pequeñas arañas australianas de 3 a 4 milímetros y con ocho ojos de la serie Maratus.

Esta exposición es una celebración que festeja la belleza de la naturaleza y donde trabaja con la naturaleza, ciencia y tecnología que muestra la vida sofisticada de creaturas que por su tamaño pasan desapercibidas.

Como dice nuestro diccionario Wikipedia y lo copió en Banco de la República podemos acabar con la misma frase:

María Fernanda Cardozo nace en Bogotá en 1963. Escultora, artista visual y doctora en ciencias y filosofía, es una observadora al detalle: advierte las estructuras geométricas propias de la morfología de la vida animal y vegetal de las cuales recoge elementos a la vez que compositivos simbólicos, ya que revelan claves sobre cómo se organiza y reproduce la vida. Recoge y selecciona material biológico de animales y plantas disecados y con ellos compone pequeños cosmos y escenarios, así como objetos escultóricos que permiten detener la mirada y el análisis en memorias y manifestaciones culturales ligadas a la tradición y a fenómenos críticos de las realidades contemporáneas, complementando visiones desde el arte y la ciencia, a partir del rigor de la investigación. Considerada una de las artistas contemporáneas más destacadas y reconocidas, cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en las que ha investigado y realizado 46 exposiciones individuales, participado de 146 colectivas y expuesto en alrededor de 30 países y lugares de prestigio como el Centro Georges Pompidou de París y en la Ópera de Sydney.

*Cinemateca de Bogotá: carrera 3 #19-10. Martes a viernes 6 a. m.-10 p. m. Sábados y domingos 11 a. m. -6 p. m. Entrada gratis.

