María Fernanda Cabal intenta hacer oposición diciendo que Petro es un borracho

.Publicidad.

Dice el dicho que la política es dinámica, y más aún en Colombia: un país en el que los que hoy posan de amigos, mañana pueden ser enemigos y viceversa. Por esa misma “dinámica” es que no sorprende que varios partidos que antes apoyaron al expresidente Duque hayan decidido aparecer en la foto del oficialismo progresista, o que personajes como Roy Barreras, que han defendido a todos los presidentes de turno, ahora sean los defensores más acérrimos de Gustavo Petro y su proyecto.

Una de las preguntas después de haber sido electo Gustavo Petro era quiénes apoyarían y quiénes serían oposición. Si bien es cierto que el Pacto Histórico logró una victoria amplia en el Congreso que le permitía ser la bancada más grande, en principio parecía que no le alcanzaría para pasar con facilidad una agenda de reformas tan ambiciosa. En los cálculos de nadie estaba que el Partido Conservador, Cambio Radical, la U y la totalidad de los liberales correrían a anunciar su apoyo y ponerse la camiseta del Pacto Histórico cuando, apenas unos días antes, sus discursos no bajaban de populista, corrupto o exguerrillero al ahora presidente. Los que criticaban a “los políticos de siempre” terminaron pactando con ellos para tener eso que llaman “gobernabilidad”, y muchos de los que criticaban el “populismo de Petro” terminaron subidos en el mismo bus para no perder esa cómoda posición que viene con puestos, contratos y presupuestos.

-Publicidad.-

La que parece huérfana es la oposición que solo parece contar con el Centro Democrático y los partidos cristianos. Ya sin la figura poderosa del expresidente Uribe que en su momento convirtió al Centro Democrático en el partido más poderoso con presidente de la República y bancada mayoritaria en el Congreso, comienza una nueva carrera por quién es –o quién debería ser– el jefe o la jefa de la oposición. Desde la aprobación del estatuto de la oposición se presumía que quien ocupara el segundo lugar en la elección presidencial era el llamado a ocupar esta posición, sin embargo, Rodolfo Hernández decidió sumarse también al proyecto de Petro y, dicho sea de paso, su figura parece haberse desvanecido con la misma velocidad con la que se construyó.

Por el lado del Centro Democrático, la ausencia de Uribe y su desgaste en diversos líos judiciales ha obligado a una batalla interna por quién representa más fidedignamente los postulados del exmandatario. Resaltan figuras como las de Miguel Uribe, María Fernanda Cabal o Paloma Valencia. No obstante, las peleas internas y sus diferencias parecieran demostrar que, más allá del conocido hiper liderazgo de Uribe, no hay mucho más que los cohesione. Aún así, tienen los reflectores puestos sobre ellos al ser la colectividad más grande en declararse “en oposición” y, si bien han llamado a ser una oposición seria y argumentada, en la práctica no lo ha sido tanto.

Publicidad.

Recientemente publicaba la senadora Cabal un trino aseverando que “dicen que Petro tiene problemas de alcohol” y que, en consecuencia, “tendría que tratarse”. Ojalá no sea ese el nivel de seriedad y argumentación con el que pretenden ser oposición. Porque hay algo cierto y es que un buen gobierno depende de una buena oposición; siempre se necesita una voz crítica que llame a la mesura y a encontrar esas diferentes caras de la moneda. Pero sacando a relucir chismes, blandiendo la espada facilista de los eslóganes baratos que repiten “castrochavismo”, “neocomunismo” y demás poco se logrará.

La democracia colombiana necesita una mayor madurez en las posiciones de sus líderes y no ese espectáculo histriónico, estúpido e infantil en que se ha convertido: que Duque no le presta la espada a Petro; que la familia de Petro no puede mudarse a Palacio porque la esposa de Duque no dejó; que María Juliana Ruiz no le dio la mano a Sofía Petro. Merecemos una oposición a la altura, estructurada y respetuosa y capaz de renovarse. De lo contrario, partidos como el Centro Democrático y el conservador estarán condenados a la intrascendencia. Una oportunidad de oro que veremos si es capaz de capitalizar el recientemente resucitado Salvación Nacional y su líder, Enrique Gómez.