María Fernanda Aristizábal, una de las más bellas de la historia de Miss Universo

Por: Mario Vanegas |

enero 12, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Se que hablar de reinados hoy en día no tiene la misma trascendencia que hace unos años atrás, pero Colombia está siendo representada por una mujer cuya belleza merece la lógica de ser reconocida ante el mundo como Miss Universo.

María Fernanda Aristizábal fue electa Señorita Colombia hace dos años y por fin está cumpliendo su revancha de representar a Colombia. La cuestión es que su belleza impacta, su presencia deslumbra y es difícil no tenerla dentro de un top 5 o candidata máxima a la corona, cosa que no había ocurrido con las últimas Miss Colombia.

-Publicidad.-

Tiene rivales a vencer, es imposible que en una edición no hayan candidatas con posibilidades también. La venezolana Dudamel tiene facciones perfectas y el lobby de las siete coronas de que ha ganado su país (y, vamos, algo que hemos aprendido de la migración venezolana es que a algunas mujeres les favorece su genética). Otra fuerte candidata es la tailandesa Anna Sueangam, con proporciones casi idóneas y respaldada no solo por el nuevo dueño transgénero de la misma nacionalidad, sino por su historia de superación personal. Entre otras podrían estar Puerto Rico, Sudáfrica, Filipinas, etc.

Sin embargo, Colombia ha sido constante en cuanto su favoritismo y ha sido reluciente, sobre todo en los trajes de gala y trajes nacionales. Ha tenido mucho apoyo del público, está en el radar de casi todos los misologos del mundo y las redes sociales no dejan de comentarla. Desde Paulina Vega no había tanta expectativa por una Miss Colombia.

Publicidad.

Si ganara el Miss Universo, no solo sería una justa ganadora, sino que podría competir con las otras Miss Universo, al menos del presente siglo, como una de las más bellas de la historia. En el siglo XXI, las Miss Universo que más han sobresalido por su belleza han sido: Natalya Glebova (Miss Canadá en 2005), Ximena Navarrete (Miss México en 2010) y Catriona Gray (Miss Filipinas en 2018). Si María Fernanda es la nueva Miss Universo entra en ese póker de las más bellas de la historia del presente siglo.