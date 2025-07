Marcelo Cezán reveló sus secretos para llevar más de 30 años como actor, locutor cantante y presentador

Anuncios.

‘Nueve semanas y media’, eso fue lo que necesitó este caleño para entrar al mundo del entretenimiento y nunca más salir de allí. Ese fue el nombre de su primer disco, con el que en 1993 vivió como un rockstar, algo que todo joven soñaba en la época. Pero la vida le tenía guardado un camino diferente. Édgar Alfredo Gómez Menicagli, cuyo nombre artístico es Marcelo Cezán, ha tenido una vida llena de muchos retos y éxitos que lo han posicionado como uno de los más vigentes después de 33 años de carrera, en un mundo complicado como el del espectáculo.

Muchos actores, creadores de contenido y hasta cantantes han afirmado que la fama siempre tiene su cuarto de hora, que en algún momento dejas de importarle al público y por eso debes disfrutar cuando los focos están en ti. Sin embargo, eso es algo que Marcelo Cezán no quiso creer, aunque también lo escuchó, nunca lo tomó como una verdad. De hecho, su verdad es completamente opuesta.

Su recorrido es muy largo. Primero empezó como cantante, siendo un Marcelo de cabello largo y rubio, con un aire hippie y galán, lo que impulsó aún más su talento; las mujeres colombianas caían a sus pies. Después entró al mundo de la televisión, el teatro y el arte dramático, catapultando con novelas como "Me llaman Lolita", "Cartas de amor", "María Rosa, búscame una esposa", "Amor a la plancha" y "Anita no te rajes". Pero el caleño era inquieto y no se quedó con ser cantante y actor, quiso ser presentador, ganando más reconocimiento en programas como Bravíssimo y luego locutor en Bésame.

Actualmente terminó de presentar La Casa de los Famosos en RCN y volvió al Teatro Nacional con Hombres a la Plancha, un show para cantar y bailar aquellas canciones de antaño, con cuatro hombres más que son Juanse Quintero, Mario Lora, César Amaya y Junior Cuesta. Dedicado especialmente a las mujeres, una fiesta en el teatro.

.Anuncios.

¿Cuál es el secreto de Marcelo Cezán para llevar 33 años vigente?

En entrevista con Las 2 Orillas, Marcelo se sinceró sobre lo que más disfruta de su trabajo, de su vida como artista y de la fama. Su secreto más preciado es el tiempo que le da la gente. Es decir, muchas celebridades no disfrutan mucho del contacto con la gente, es más, hasta lo evitan, pero este caleño ha aprendido a hacer todo lo contrario. Él prefiere mil veces tener contacto humano, escuchar a sus seguidores, hablar con ellos y crear una relación muy amable con cada uno.

Lo que esto ha logrado, afirmó Marcelo, es que la gente le tenga mucho aprecio, lo tenga en cuenta, le guste verlo en diferentes proyectos. Pero eso no es lo único: su relación con Dios también ha sido un pilar fundamental para el éxito en su carrera. Sin mencionar los reconocimientos que le da la gente y los premios que ha ganado en su trayectoria como actor: un India Catalina a mejor actor protagónico, Premio Orquídea USA al actor colombiano de proyección internacional y Premio Sol Dorado en Venezuela al actor internacional del año.

Con todo ese camino que ha recorrido, para este caleño hay varias reflexiones de vida. En primer lugar, aprender a decir no. Un consejo que le deja a su yo de 20 años que no sabía poner límites y cometió muchos errores, como aquellas historias de consumo de drogas, que actualmente están más que superadas. Además, su sueño más grande: ver a su hijo realizado y la carrera de su esposa también, pues él ya vivió sus sueños. Aunque aún tiene un gran anhelo: crear un documental de vida, ambientado con sus canciones, casi como una mirada de quien contempla su vida orgulloso.

| Ver también: Los galanes de Hombres a la Plancha que están robando ...