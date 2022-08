Marc Anthony, ¿otra víctima de JLO?

.Publicidad.

En el año 2006 no existía otro cantante con más peso dentro de la música en español que Marc Anthony. Sus temas pegaban a nivel intercontinental, era el top de tops. Su matrimonio con JLO era el más publicitado y perseguido por los paparazzi en el mundo entero. Canciones como No me ames, dispararon al dúo. Ni hablar de la película que hicieron sobre la vida de Héctor Lavoe en donde Jennifer produjo e hizo de amor tóxico del rey de la salsa. Sin embargo todo no iba a tan bien como aparentaban.

En el 2011 la pareja explotó. Mientras Marc no dijo absolutamente nada de la separación, Jennifer si se explayó en detalles que hicieron quedar mal al cantante. Uno de ellos era el alcoholismo que padecía y que hicieron desilusionarse a la diva. Al parecer el creador de éxitos como Vivir lo nuestro padecía de grandes periodos de depresión. Entonces decidía encerrarse en sus cuartos de hotel a desocupar botellas.

Sin embargo los fans del cantante acusan a JLO de ser la razón por la que el cantante entró en franco declive y fue justo en el momento del matrimonio y posterior convivencia que pasó el derrumbe emocional del puertorriqueño, algo parecido a lo que le atribuyen los hinchas de Ben Affleck sobre su supuesta exprimida en la luna de miel que la pareja está teniendo en París. Affleck, después de su primera separación con la cantante también recayó en el alcohol. ¿Será este el nuevo destino del Batman más malo de la historia?