Mantenido, vago y bobo: la paliza que le dio Hassan Nassar a Martín Santos

Un nuevo agarrón en twitter para alquilar balcón es el protagonizado por el jefe de comunicaciones del presidente Iván Duque y Martín Santos, el hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos.

El rifi-rafe entre los dos, que no ha sido el primero, ahora se debe a un trino de Martín Santos preguntándole a los candidatos presidenciales si ellos volverían a poner la paloma de la paz hecha y donada por el maestro Fernando Botero al presidente Juan Manuel Santos a finales de septiembre de 2016 en muestra a su apoyo al proceso de paz que el gobierno de Santos iba a firmar con la guerrilla de las Farc.

El comunicador de Palacio le respondió con un lenguaje que ha sido muy criticado en la red social y por fuera de ella diciéndole al hijo de Santos que es un “mantenido, vago y bobo” que insiste difundir falsas noticias.

Estimado “mantenido, vago y bobo” cómo se te conoce en Twitter y en la vida real, no insistas en las #FakeNews . Te adjunto hasta el email donde solicitan el traslado al museo, las razones y quienes lo solicitan. https://t.co/e643LwCOhN pic.twitter.com/RomyEJq5J5

La pelea de los dos personajes, apoyada por cientos de tuiteros no se quedó ahí. Detrás de esos primeros trinos vinieron otros en los que cada uno daba sus argumentos para dejar en claro que se tenía la razón.

Santos le respondió con otro apodo conocido en la red social para Nassar, "Apreciado futurólogo de Twitter", donde le explicó que el traslado de la paloma ocurrió durante el empalme de los dos gobiernos.

La pelea acabó con la crítica de Martín Santos al bajo nivel de argumentos del periodista uribista, al servicio de Iván Duque, donde le vuelve a explicar que aunque sí fue voluntad de su papá Juan Manuel Santos y así quedó plasmado en los documentos, la verdadera razón no se la iban a expresar al maestro Botero, que es el no gusto del gobierno que entraba a Palacio por el acuerdo de paz.

Altísimo nivel argumentativo del director de comunicación de Palacio. Por supuesto que fue voluntad de JMS y así quedó plasmado en los documentos. No iban a expresarle la verdadera razón al maestro Botero. No es un misterio que al gobierno no le gusta el acuerdo ¿O a veces si?.. https://t.co/qOqBsOLrau

— Martin Santos (@MartinSantosR) April 19, 2022