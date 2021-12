Manosear a jovencitas y odiar a los homosexuales: un machista llamado Vicente Fernández

.Publicidad.

Después de la muerte de Armando Manzanero el último gran musico de México era Vicente Fernández, un ídolo de multitudes en los últimos 60 años, que falleció el pasado domingo, 12 de diciembre. El rey de las rancheras estuvo involucrado en numerosos escándalos que nublaron su impecable carrera y lo persiguieron hasta sus últimos días. A continuación, algunas de las polémicas que protagonizó Chente:

Rechazar un trasplante de hígado por que era de un "homosexual"

Vicente Fernández se hace llamar el macho de los machos, para nadie es un secreto su desmedido machismo y rechazo contra la comunidad LTGBI. En una entrevista para el 2019, un diario mexicano le preguntó a Chente sobre su estado de salud y por qué había rechazado un trasplante de hígado a lo que el cantante respondió que no sabía si el hígado era de un homosexual o drogadicto y "que el no se iba a dormir en la misma casa con su esposa con el hígado de otro cabrón". Las críticas no se hicieron esperar y la familia Fernández juro que el patriarca respetaba las diferencias. Nadie les creyó.

Tocarle el seno a una joven fan

El único error que cometió una joven de no más de 20 años fue pedirle una foto a Vicente Fernández. La macabra escena quedó grabada en video, en ella se ve como el rey de las rancheras le toca el seno a la fan quien queda perpleja tras el abuso y atrevimiento del cantante. El video se filtró en enero de 2021 y fue repudiado en las redes sociales.

Besar a una fan de 18 años

Vicente Fernández tiene un gusto por las jovencitas, es decir, mujeres que no tienen más de 20 años. Así lo demuestran numerosas fotografías que se han filtrado en redes sociales en donde se le ve dándose besos en la boca con jóvenes a las podría llevar más de 60 años, algunos lo tildan de pedófilo.

