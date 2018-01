¿Maniobra de Uribe y Pastrana para sacar del juego a Ordòñez?

La propuesta de los representantes de los ex Presidentes Uribe y Pastrana de firmar un acuerdo entre los tres precandidatos como parte de las reglas para escoger uno entre Martha Lucía Ramirez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez, colocaría a este último por fuera de la competencia. Ordóñez no cumple uno de los requisitos y es el de no tener ninguna investigación vigente. La Corte Suprema de justicia le abrió un proceso por la manera en la que fue reelegido Procurador, con las mismas pruebas que llevaron a su destitución.

Este mecanismo de firmar un pliego de condiciones fue el que sacó de la contienda liberal a la senadora Vivianne Morales, quien finalmente encontró un camino independiente para aspirar a la Presidencia de Colombia.