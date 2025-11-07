Mamdani, el candidato tiktoker que se ganó la alcaldía a punta de videos virales

Zohran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York con carisma, propuestas reales y una estrategia digital innovadora que conectó con la gente y transformó la política.

Por: Andrea Lozada Zafra |

noviembre 07, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York, gracias a su carisma y propuestas, pero también por una excelente estrategia de comunicación digital que se vio reflejada en la popularidad que ganó en los medios tradicionales de prensa, televisión y radio, y con toda la ciudadanía.

La estrategia de Mamdani y de su grupo de comunicaciones se concentró en hacer videos y clips caseros con fines no electorales, ingeniosos, que contaran historias y generaran conversaciones, y en realizar acciones y campañas en las que participaban los ciudadanos.

Los videos de Mamdani se hicieron virales rápidamente. "Very Cold Mamdani", en el que se metía al agua helada en el océano prometiendo congelar los alquileres y abordar así la crisis de vivienda, o "Sneakers Mamdani", en el que caminaba por Manhattan para defender a los políticos cercanos a la gente, son solo un par de ejemplos de su estrategia ganadora.

"Si te preparas para un video de Instagram con el mismo rigor con el que lo harías para una entrevista en un medio impreso, descubrirás que existe la posibilidad de llegar a mucha más gente. Debemos reflexionar sobre cómo tratamos estos medios con la seriedad y legitimidad que merecen", dice Mamdani en varias entrevistas.

En su convocatoria para diseñar un sticker participaron cientos de artistas y miles de personas votaron, y en su "búsqueda del tesoro", reunió a más de 5.000 ciudadanos que completaron una serie de pistas durante el recorrido y se encontraron con él en la última parada. Nuevamente lo digital influyó en lo tangible.

Gracias a su estrategia digital, Mamdani ha construido una campaña que tocó más de tres millones de puertas y que hoy cuenta con más de 90.000 voluntarios, muchos de los cuales interactuaron con ellos por primera vez a través de un video, una foto, o una publicación en X o TikTok.

Y es que hoy en día más que tener que soportar candidatos que se alaban a si mismos, que solo critican a gobiernos anteriores o de turno y que poco hablan de dar soluciones, los votantes buscan ser vistos, escuchados, acompañados e incluidos.

Por eso candidatos como Mamdani: inspiradores, carismáticos, cercanos, que proponen soluciones realistas y lo hacen de una manera innovadora, son los líderes que muchos buscan y no encuentran.

Una vez más vemos cómo una estrategia efectiva de comunicaciones contribuye a posicionar líderes de opinión y a ganar campañas, pero esto no es posible si no se acompaña de un verdadero trabajo político, cercano a la gente y sus necesidades, que además entiende que las redes sociales no son espacios para egos y violencia, sino una herramienta esencial para transformar el mundo.

