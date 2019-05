Maluma se cansó del matoneo y cerró su Instagram

Después de subir una foto con una cría de león, recibió fuertes críticas donde lo denominaron maltratador animal.

Ver esta publicación en Instagram Maluma just met Baby Malamia :) #MalamiaBJWT @maluma Una publicación compartida por Black Jaguar-White Tiger (@blackjaguarwhitetiger) el 24 de May de 2019 a las 7:10 PDT



Maluma no se aguantó y subió un video en donde decía:

“¡No entiendo!, ¿por qué hay gente tan estúpida que cree que esa es una mascota mía? ¡Osea, usted no entiende, no entiende, que ese animal está ahí porque lo están ayudando, porque lo rescataron! ¡Lo rescataron! Estaría muerto si no lo hubieran rescatado”.

Le pidió a sus críticos que por favor hicieran trabajo social en vez de ponerse a criticar lo que no conocían.

“¿Por qué todavía les cabe en la cabeza que yo puedo tener un animal de esos de mascota?En vez de estar escribiendo estupideces, alegando y juzgando, ¿por qué, más fácil, no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan? ¿O por qué no van y salvan animales como lo hace Eduardo con la fundación? Dejen de estar alegando y no hablen tantas estupideces, si no saben, ¡ignorantes!”

Tras eso, cerró la cuenta pero el video sigue circulando: