¿Mal servicio en la Embajada de Estados Unidos en Colombia?

Hoy día, el atraso de la Embajada para visados de turismo no está ni en 15 meses ni en 18 ni 24, va llegando a los 30 meses. Y para renovarla, puede demorar 2 años

Por: Juan Carlos Daza Ortiz |

julio 28, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Para muchos, la mayoría diría yo, la pandemia conllevó atrasos y demoras en muchos servicios. Muchos nos quedamos seis meses sin ingresos, apretando el cinturón, otros fue mucho más tiempo, haciendo sacrificios enormes.

Todas las cirugías que había en proceso quedaron en pendientes. Todas las obras, bien sean públicas o privadas, quedaron quietas o trabajando a muy baja marcha, esto por nombrar solo dos ejemplos...

-Publicidad.-

Sin embargo, la entidad que en representación de la primera potencia del mundo tiene su asiento en Colombia ha mostrado, bien la política de EE. UU. sobre Colombia o la ineficiencia de sus empleados o dirigentes.

Supuestamente somos sus aliados en el cono sur, aliados principales de la OTAN, en teoría somos como sus hermanos latinos, pero en la realidad, la Embajada Americana en Colombia no muestra sino el real sentimiento del gobierno de EE. UU. hacia los colombianos.

Publicidad.

Duró 15 meses cerrada para visados de turismo, aunque hubo visados que funcionaron con prelación y anterioridad. Estuvo cerrada entre mediados de marzo de 2020 hasta finales de junio del 2021. Mucho tiempo, más, si teniendo la base de datos de todos aquellos que pagaron y les fueron canceladas las citas, debieron haber llamado en orden y con suficiente distancia física para mitigar los riesgos de contagio, pero bueno se aceptaba por la misma situación.

Hoy día, el atraso de la Embajada para visados de turismo no está ni en 15 meses ni en 18 ni 24, ya va llegando a los 30 meses. Increíble una fila de más de dos años para un obtener un si o un no, pero más cuando se habla de un organismo de los Estados Unidos.

Pero la cosa no para ahí... Hoy en día, los que tenemos el "privilegio" de tener una visa de turismo y que queremos renovarla, las citas están a dos años, no tenemos entrevista, pero debemos esperar dos años para que nos la renueven. O sea, si nos pellizcamos tarde nos podemos quedar sin visa todo ese tiempo...

Pero falta una perla adicional... Entrega uno el pasaporte para la renovación de su visa y se quedan con el pasaporte 4 meses, ¡¡¡CUATRO MESES!!! O sea no puedo viajar a EEUU, ni a ningún lugar del mundo. Raya lo inverosímil y la respuesta a la pregunta, y qué pasa si necesito viajar urgente en ese tiempo? Es mejor que reprograme (algo así como que espere otros dos años, si no son tres de aquí a que suceda).

Aún hay más... Desde hace menos de dos semanas, los niños menores de 14, que sus papás tenían visa vigente y los mayores de 79, que son exentos de entrevista, sus citas ERAN a menos de dos semanas... Ahora resulta que también decidieron que esas citas iban a quedar parejas con las de renovación, o sea en dos años y la demora para devolver el pasaporte 4 meses, o sea igual que los de primera vez.

Un niño fácilmente puede esperar dos años, sin lío. Mis hijos menores de 10 tienen un largo camino para poder ir en cualquier momento... Lo que no sé es cómo explicarle a mi papá de 83 años que tiene una cita en dos años y medio, cuando a su edad ya uno no suma, sino resta. Triste, no?

Si lo viera uno como un negocio, yo despediría a todo el staff administrativo... Si están devolviendo 20 mil colombianos mensuales desde la frontera con México es porque no tuvieron una cita en Colombia y multipliquen eso por US$160... Están dejando de recibir $3 millones de dólares mensuales y tendrían la información clara de todos, con huellas e identificación.

Así pues, en ese nivel, EE. UU. pasó a un nivel tercermundista en tales servicios, o como dije al inicio, es el trato que se merece el pueblo colombiano a ojos del gobierno americano. ¿Y quién se puede quejar? Nadies. Los argentinos y chilenos ni entrevista necesitan. La Embajada Canadiense tiene menos del 10% de turistas que quieren ir a EEUU y tienen un sitio para fotos y huellas en Bogotá, Cali y Medellín, pero EE. UU solo uno en Bogotá y que cortó los servicios de DHL para ahorrarse esa platica... Risible todo, pero eso sí escriben en Instagram y Twitter que están trabajando a doble marcha...