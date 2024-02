Esto es lo que debe hacer para quitar el mal olor del arenero de su gato

Los felinos siempre se han destacado por ser muy aseados, pero el arenero debe tener cuidados especiales para que no tenga un constante mal olor

Tener gatos en casa implica varios desafíos, uno de ellos es el aseo, aunque estos animales tienen muy buena fama porque se asean a diario con su lengua, hacen sus deposiciones en el arenero y tapan, por lo que no es necesario sacarlos varias veces al día para que vayan al baño. Pero aunque no lo crea esto también genera mal olor y muchos no saben como quitarlo del arenero, por eso aquí se lo contamos.

Una de las razones por las que inicia un mal olor es porque los orines de los gatos son muy fuertes y por eso existen dos tipos de limpieza que debe hacer para evitarlos. Una a diario y otro semanal. En el primero, con ayuda de la pala debe retirar las bolas de orines y heces fecales que se forman, esto es obligatorio pues a estos felinos les cuesta hacer sus deposiciones en lugares sucios. Además, si pasan muchos días en el arenero se forma una costra con aroma muy desagradable.

En la limpieza semanal se debe desocupar el arenero, lavarlo con jabón y cloro para no solo asear si no matar los gérmenes. Una vez la lave muy bien la deja secar y puede volver a llenarla con arena limpia. Si el olor persiste puede utilizar un poco de bicarbonato y carbón activado que neutralizará y absorberá los olores.

Otro factor que puede causar mal olor es la cantidad de arena que vierte en el arenero. Recuerde que lo recomendado es que siempre haya una capa de mínimo tres centímetros de grosor de arena. Así va a evitar que el líquido se disperse por el fondo del arenero y no sea absorbido de manera adecuada, generando así desperdicio de producto.

