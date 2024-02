Así puede hacer que su perro sea menos agresivo sin pagarle a un entrenador

Si su canino tiende a comportarse de forma violenta estos son los consejos que debe tener en cuenta pero si no mejora debe recurrir a un profesional

.Publicidad.

Tener un perro en casa es una experiencia maravillosa que alegra a muchos hogares en el país, pero también es una gran responsabilidad, no solo porque debe procurar siempre el bienestar del animal y tenerlo en excelentes condiciones si no porque criarlo no es tarea fácil. Algunas razas son más dóciles que otras o si es adoptado en algunos casos las duras circunstancias de su pasado los vuelven agresivos. Por lo que es responsabilidad de los dueños instruirse en cómo educar un perro.

Lo primero que debe saber son los códigos de comunicación que tiene la especie, entender a estos animales, algo que la mayoría no tiene en cuenta. Según lo dijo Óscar Fabián Alarcón, etólogo del Centro Canino de la Cruz Roja a El Espectador, se debe investigar la comunicación de los perros y qué señales de advertencia da.

..Publicidad..

La agresividad es una cuestión natural en todas las especies, pero el riesgo de que un perro sea agresivo tiene muchas variantes. Aunque uno de raza grande puede ser menos agresivo que uno de raza pequeña, es la mordida lo que realmente importa, pues no es lo mismo que lo muerda un Chihuahua a un Golden Retriever. No obstante, depende mucho de la educación y de la experiencia de vida que el perro ha tenido con su tutor, si es violento con el canino este será un animal agresivo.

...Publicidad...

La forma en que debe tratarlos es con cariño y amabilidad para que su temperamento sea dócil a medida que deja su estado de alerta. Además, los perros no entienden mucho el lenguaje humano como para saber exactamente qué es lo que le dice que no haga, mientras que son expertos en leer el lenguaje corporal. Siendo así debe tratar de explicarles con el lenguaje corporal lo que están haciendo mal y que su conducta agresiva no es correcta ni tolerada por usted. Sin violencia ni gritos.

....Publicidad....

| Ver también: Cuánto valen las razas de perro más hermosas del mundo según la IA