Por: Jay Berndardy

diciembre 14, 2022

Por estos días el Perú es noticia, principalmente por la destitución de Pedro Castillo, su legítimo presidente. Era de esperarse que la derecha colombiana, ofendida por el triunfo de Petro, celebrara este golpe de Estado. Razones tiene. Como no ha podido lidiar con el hecho de que ya no puede gobernar, ahora acude a los medios de comunicación partidarios para promover aquí otro derrocamiento sin fundamento alguno. Su misión es desconocer lo que legalmente se ganó en las urnas, utilizando argumentos que únicamente promueven el odio y la polarización.

Hay que decir que no es la primera vez que se desconoce el mandato de un gobernante, en medio de los intereses de los que no aceptan la proclamación del sentir democrático. Por eso versa un conocido refrán que mal de muchos, consuelo de tontos. En este orden ideas, considero que pierde su tiempo el quiera promover la caída del actual gobierno, porque el que lo lidera no va a ser tan simple como Castillo —que cayó en el juego de su hostil parlamento y del que no pudo salir por su inexperiencia—, y sabe muy bien que su compromiso está en fomentar un gobierno progresista de verdad, sin que sus enemigos políticos tengan las herramientas necesarias para desconocer su lícito poder.

Precisamente, amigo lector, el sufrimiento de la derecha colombiana viene de la mano de no poder sacar tan fácilmente a Petro, ya que no tiene nada que lo comprometa y que vaya en contra de lo que establece una democracia constitucional. Es de ahí que algunos afirmen que también promueve una dictadura, cuando no ni siquiera ha pedido cerrar el congreso; que está acabando con la economía nacional, sabiendo que desde hace rato el país no es atractivo para la inversión; y que está creando, cosa de no creer, un narco Estado con grupos criminales que no quieren la paz. Todo lo que dice la derecha colombiana es falso, se resume en su falta de liderazgo: el colombiano promedio ya no cree en ella.

En lugar de desconocer a Petro, estos politiqueros deberían debatir o preparar una propuesta política que los vuelva a hacer visibles. Pero no lo van a conseguir, porque nunca han tenido muchas ideas, a menos que estas sirvan para robar o vivir a costa de los recursos de los colombianos. El tema pasa también por mantener a ciertas élites politiqueras, y como se han visto diezmadas ahora dicen que todo está mal, con el fin de aterrorizar con su falaz opinión al que no está ni en la izquierda ni en la derecha.

Creer que la caída de uno va a ser la caída de otros, es simplemente creer que todos los mandatarios progresistas van a perder su mandato, cosa que demuestra las falsas esperanzas que albergan los que no son amigos del cambio. Decía Carl Gustav Jung, médico psiquiatra suizo, que “el zapato que va bien a una persona es estrecho para otra: no hay receta de la vida que vaya bien para todos”. Así que a los únicos que hoy les va mal son a nuestros políticos de derecha —uribistas, conservadores y demás oligarcas— que no pueden beneficiarse de un gobierno con conciencia social. A estos solamente les espera aguantarse estos cuatro años, sin saber si realmente van a poder volver a gobernar.

Para tener en cuenta. No es de aterrarse que lo que pasó en Perú se esté maquinando en Colombia, pero no desde el congreso, amigo lector, sino con algunos hombres de ultraderecha que se esconden en las fuerzas militares y en la oligarquía que hoy se cree uribista. Igualmente, tampoco es sorprendente que algunos medios de comunicación, dueños de ellos los grandes empresarios, estén al servicio de algunos enardecedores de la opinión, creyendo que con eso están creando el camino preciso para un caos social. En todo caso, cualquier acción que tome la derecha realmente la va a condenar, porque se demostró que ya no tiene lugar en el pensamiento del colombiano que se ha visto defraudado por ella misma.