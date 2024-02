Magistrados de la Corte: estamos en Colombia, el país de la belleza; el Olimpo es en Grecia

Petro, apegándose a la ley, presentó tres nombres para fiscal desde agosto de 2023. ¿Por qué no solicitaron nuevos candidatos si ellas no colmaban las expectativas?

Por: Manuel Enrique ESTEVEZ

febrero 20, 2024

Nos tienen saturados como todos los días con las noticias contra el actual Gobierno, qué lástima que no se ocupen de la misma manera de los avances que se han logrado, pero para muchos ninguno.

Hoy nos ocupa lo de la elección del nombre del o de la nueva Fiscal. El sentido común sin nombrar decretos o sentencias de las mismas cortes nos indican lo siguiente:

¿La Corte Suprema en su real saber y entender no tenía claro que el periodo del fiscal tenía una fecha determinada?

¿Los Magistrados y la Corte en su conjunto no han tenido en cuenta la importancia del cargo de Fiscal y su rol en el funcionamiento normal del País como para dejar esa elección como cualquier caso de los tantos que llegan a esa Magistratura?

Ellos (los señores magistrados) quienes viven en otro mundo cerca al Olimpo, ¿no se han enterado de que el señor Barbosa extralimitó sus funciones y como nunca nadie en ese cargo se dedicó a hacer política y era necesario cortar por lo sano esa anomalía designando a quien lo suceda?

El presidente Petro apegándose a la ley presentó tres nombres desde agosto del año pasado, las señoras escogidas fueron ya oídas en audiencia por los señores magistrados; entonces se pregunta uno si ya las oyeron ¿por qué no devolvieron la terna y solicitaron nuevos candidatos si ellas no colmaban las expectativas?

Si bien es cierto que se convocó a un plantón al rededor de las instalaciones y unos cuatro o cinco exaltados entre ellos algunos infiltrados quisieron derribar las vallas de protección, ese reprochable hecho fue magnificado al máximo por la prensa que vive del escándalo y del sensacionalismo y califican el plantón como que se está acosando y precipitando esa elección.

Hay un punto que nadie ha tenido en cuenta y es que entre más se demore la Corte en elegir al Sucesor del Dr. Barbosa más se tendrá que aguantar al Fiscal por designar en un próximo gobierno y peor si el Presidente que llegue es de ideología distinta al actual y lo mismo pasará con la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Como conclusión de lo anterior tenemos que la elección de esos tan importantes cargos y sus tiempos quedaron mal diseñados en la Constitución, pues la designación de esos altísimos funcionarios no escapan del sesgo político y menos quienes los eligen son los mismos posibles investigados que además se toman la libertad de proveer en esos cargos a amigos y parientes lo que hace que el “yo te elijo tú me nombras“ esté en su máxima expresión. Por eso la corrupción sigue y con paso firme.

Este es el País donde hay procesos que no se han cerrado después de treinta años, así esto no funciona y no es culpa del actual Gobierno ni del pasado, esto nos está llevando sin saberlo a hacer un país inviable y donde no hay justicia pronta y efectiva cualquier cosa puede pasar, ya sea un Gobierno de Izquierda o de derecha entonces llegaremos a una CONSTITUYENTE para poder enderezar lo que las actuales autoridades no han podido ni lo podrán hacer.

Por todo lo anterior, es que la comunidad internacional ya está pidiendo lo que está pidiendo y acá en lugar de tomar las medidas para corregir entonces los malos son ellos y vamos a reclamar “injerencia en asuntos internos“

Y una inquietud final:

¿Será que la comisión del CD que está en USA llorando y dando quejas por las exigencias de la OEA la ONU y la CIDH entre otros, contará que los magistrados tienen familiares y recomendados en la Fiscalía afectando sospechosamente la elección del nuevo e importante funcionario?

Con un agravante más, y es que el jefe de quienes están en esa comisión es el expresidente Álvaro Uribe, quien está directamente implicado en un caso raro y es que la Fiscalía en lugar de acusarlo como sindicado solicita a los jueces que archiven y lo declaren inocente, solicitud presentada en más de dos ocasiones.

Señores magistrados: estamos en Colombia, el país de la belleza, el Olimpo es en Grecia.