Maestros tolimenses sometidos a la precariedad del sistema de salud

Por: Iván Cediel |

junio 22, 2022

Como si no se tratara ya de una auténtica tragedia tener cáncer en un país como Colombia, los pacientes también debemos lidiar con demoras en las autorizaciones, trámites lentos y engorrosos, funcionarios incompetentes, personal con poca o casi nada humanidad y simpatía, dificultad para exámenes especializados, largos desplazamientos de un departamento a otro a recibir atención, respuestas de reina a derechos de petición y para finalizar desatención a los fallos de los jueces.

Esta historia comenzó el día 28 de abril del presente año, cuando viajé desde la ciudad de Ibagué a la ciudad de Bogotá, para asistir a una cita en el Instituto Nacional de Cancerología, viaje que por supuesto no fue costeado por la EPS Unión Temporal Tolihuila como lo demanda la Corte Constitucional, saliendo a las 3 a.m. y llegando a las 9 a.m., en un viaje agotador de más de 5 horas.

Al llegar y pretender recibir la atención médica, inicia el calvario, la EPS como ya es costumbre negó la autorización para acceder a la cita ya programada y con el fin de no perder el viaje, la funcionaria del INC pagó la cita particular de su propio bolsillo, un gesto más que noble por parte de esa persona.

Desde ahí, la EPS se ha negado a generar las autorizaciones y ha formado todo un problema y una demora injustificada frente al tema, pasamos de los derechos de petición a la tutela, que hace pocos días, una juez municipal, emitió un fallo a mi favor, fallo que fue impugnado por la EPS con una excusa ridícula.

Es una total preocupación para mí, que haciendo parte de un régimen especial de salud, que de especial tiene muy poco, la atención sea tan mala, me preocupan los compañeros docentes con enfermedades de alto costo, como la mía, que por culpa de esas demoras injustificadas, sus tratamientos, exámenes y citas se vean afectadas y pongan su vida en riesgo, y es que en un país burocrático como este, todo se puede esperar.

Así como seguiré esperando, no sé hasta cuándo, a que los servicios de salud para mi y para toda la comunidad docente del departamento del Tolima, tenga un cambio radical, cambio que por supuesto debemos iniciar nosotros alzando la voz y denunciando los abusos y arbitrariedades a las que somos sometidos.