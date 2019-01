Maduro, convoque a las urnas ya, tal vez así pueda lograr una digna derrota

Para el político la política es la ambición del poder: luchar por el poder, conseguirlo y, si se puede, retenerlo. La lucha política no es un fenómeno teórico. Tampoco es una realidad abstracta. La política se desarrolla siempre en unas circunstancias históricas precisas. “Los hombres hacen su propia historia, no bajo las circunstancias que ellos eligen, sino bajo las circunstancias que han heredado y que los confrontan directamente”, dice Marx en un famoso pasaje. Para bien o para mal, los muertos (y Hugo Chávez lo está) “pesan como una pesadilla en la mente de los que quedan vivos”.

El problema fundamental del régimen de Nicolás Maduro es que pretende desconocer el increíble momento histórico que atraviesa. Ni él es Chávez ni la sociedad venezolana es la misma que mantuvo al chavismo por tantos años en el poder. El problema no es solo un problema de tipo económico (que también lo es). Tampoco es un problema jurídico sobre la legitimidad de las elecciones de mayo. El problema es principalmente un problema político que Maduro mismo ha ayudado a crear en una explosiva mezcla de mala suerte, ineptitud e incompetencia política. La realidad es que el chavismo ya no cuenta con la poderosa mayoría social que construyó Chávez, y que siempre estuvo dispuesta a movilizarse con él. No la tiene porque la ha perdido, y la ha perdido sobretodo porque ha pretendido sustentar su legitimidad solamente en el ejército y en el PSUV, como si diera por descontado el apoyo del resto de la sociedad. Gran error. Las mayorías, aunque construidas, no se mantienen por inercia, sino por un ejercicio constante de seducción, carisma y resultados.

Parte del problema es el sistema presidencialista latinoamericano, prácticamente único en el mundo. El hecho de que el presidente sea elegido por elección popular, y no por un parlamento, implica normalmente que las elecciones presidenciales y las parlamentarias están desconectadas, como si no tuvieran relación alguna. Un presidente en Latinoamérica puede ser elegido con una minoría parlamentaria, lo que acaba en un gran desorden institucional que no se puede solucionar sino corrompiendo a algunos parlamentarios (como en Colombia o Brasil), por traumáticos procesos de censura (como en Brasil), cerrando el congreso (como en el Perú de Fujimori) o por medio de un golpe militar.

Es razonable y lógico, como ocurre en la mayoría de sistemas parlamentarios, que el gobierno (el presidente y los ministerios, para decirlo con claridad) reflejen la correlación de fuerzas políticas existente en un momento determinado. Pero en Latinoamérica se elige un semi-rey por elección popular, que es incapaz de dejar el poder aunque el país se esté cayendo a pedazos. Creer que representa la nación entera hace que el presidente sea intolerante con la oposición y sea ciego a la realidad. Seguramente Maduro debe de creer que, por el mero hecho de ser presidente, él representa al país entero. Un gran error que le puede costar la vida a muchos venezolanos.

Ninguno de estos problemas existiría si se pudiesen adelantar elecciones, como en cualquier sistema parlamentario. España acaba de cambiar de gobierno de manera casi imperceptible, por ejemplo. ¿Para qué esperar cuatro o cinco o seis años si las elecciones pueden hacerse cualquier día del año? Hoy hay dos presidentes de facto en Venezuela. Ninguno es legítimo. Si Maduro quiere evitar un baño de sangre o un inútil ciclo de desgaste político, que solo lograría desprestigiar aún más al chavismo, debería convocar ya elecciones anticipadas. Lo puede hacer incluso por medio de la Asamblea Constituyente. Si manejase los tiempos de manera apropiada podría incluso pensar en una digna derrota.

