¿Luisa Fernanda W ya olvidó a Legarda?

La famosa youtuber ha dado mucho de qué hablar. Y no solo ella, su familia también. No solamente es un tema de marketing que ha generado múltiples polémicas, sino de fanáticos decepcionados porque la “artista” no ha podido controlar esa ola de críticas que han terminado dándole un montón de seguidores, pero así como la aman, la odian.

Ahora la youtuber aparece muy cercana a un joven con el que ha hecho publicaciones, y quien ha ganado seguidores gracias a la misma youtuber. El joven se llama Matía Vega, y al parecer los fans no han estado muy contentos con eso. Todo comenzó con un video de ambos cantando en donde la química entre los dos salió a flor de piel. Muchos indican que él es homosexual, pero la artista no ha salido a desmentir nada.

Publicidad