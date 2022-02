Luis Eduardo Arango, de pasar hambre a cocinar con los famosos

.Publicidad.

Su papá no quería que él fuera actor, en la casa de los Arango se pasaban necesidades, por eso su familia veía con malos ojos que Luis Eduardo quisiera ser artista, ellos querían que escogiera una profesión más estable, como la ingeniería que arrancó a estudiar en la Universidad Javeriana. A los 17 años Luis Eduardo no la pasaba bien en Bogotá, no solamente era el frío o no conocer a nadie, sino que a veces la plata que le mandaban desde Medellín no alcanzaba, entonces pasó hambre y empezó a explotar uno de los talentos que tenía: su inagotable carisma. Por eso convenció a sus amigos de que cada día lo invitaran a almorzar, para el desayuno se conformaba con un tintico y tenía que rebuscarse la vida vendiendo papel de colgadura.

Su vida cambió cuando unos amigos lo llevaron dizque a jugar billar, cuando en realidad le tendieron la más amable de las trampas: lo llevaron a un ensayo de teatro. La vida de Luis Eduardo Arango se le partió en dos. Fue el protagonista de La Celestina, una adaptación de la obra de Fernando de Rojas financiada por la extinta Colcultura, le pagaron $9.300. Estaba tan emocionado esa noche que se encerró en su cuarto y botó los billetes al techo, desde esa época Luis Eduardo Arango vive de lo que ama: la actuación.

-Publicidad.-

En Colombia lo amaron por su papel de William Guillermo, el paisa dicharachero que primero apareció en El Chinche y luego después de su arrollador éxito tuvo espacio propio, y el programa se llamó Romeo y Buseta. Pero no solo es uno de los actores más reconocidos del país, sino que es un cantante que se ha destacado en el tango y el bolero. Mucha agua ha pasado desde entonces y Luis Eduardo ahora será uno de los rostros de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Sobre esto hablamos en esta entrevista:

Publicidad.

Vea también: