Luis Carlos Leal, el Supersalud que tiene en sus manos 6 EPS que atienden a la mitad de colombianos

En un lapso de solo dos días, el Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de Salud, dio un golpe sobre la mesa interviniendo a las dos Entidades Promotoras de Salud (EPS) más importantes del país teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que atienden. Primero fue Sanitas, de capital español, que tiene poco menos de 6 millones de afiliados y luego Nueva EPS, que le pertenece en un 50 % al Estado y que cobija a 11 millones de personas.

Esta segunda intervención se daba paralelamente con el tercer debate de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima del Senado, el cual se divisaba como la crónica de una muerte anunciada desde que 8 de los 14 senadores de la Comisión firmaron una ponencia negativa que buscaba frenar el proyecto. Lo cual terminó sucediendo después de un largo debate que finalizó con una votación de 9 votos a favor de archivarla y solo 5 en contra.

A pesar de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, había sido tajante en el hecho de que no iba a retirar la Reforma y que estaban dispuestos a hacerle modificaciones y a conciliar con los senadores para sacarla adelante, dejando clara la importancia que tenía esta iniciativa para el Gobierno, el presidente Petro no se quedó quieto y tenía otro As sobre la manga. Un plan B que consistía en modificar el sistema de salud por cuenta propia. Sin embargo, esto no podía hacerlo solo, sino que necesitaba de la ayuda de un fiel escudero. Y lo encontró.

El 23 de febrero tomó posesión como Superintendente de Salud el médico especialista en cirugía general Luis Carlos Leal, quien reemplazaba en el cargo al controvertido Ulahy Beltrán, cercano al Clan Torres de Puerto Colombia y quien había llegado al Gobierno de la mano del exsenador Armando Benedetti y sin tener en cuenta su cuestionada actuación como director del hospital Universitario Cari en su natal Barranquilla. Como superintendente realizó la intervención de Asmet Salud, una actuación muy cuestionada en Popayán donde esta EPS atendía a la mayoría de pacientes del suroccidente.

Más líder de causas sociales que médico en ejercicio

Leal, egresado de la Universidad Nacional, además de ser activista de los derechos de la comunidad LGBTI, a la que pertenece, ha liderado causas dentro del sector salud desde diversos espacios, tales como la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), de la cual fue presidente y el Concejo de Bogotá - a pesar de haber nacido en Bucaramanga, Santander-, donde llegó como parte de la bancada del Partido Verde de Carlos Ramón González.

Se le recuerda particularmente por haber promovido la «Ley de Residentes Médicos» que logró que este trabajo fuera reconocido con una remuneración económica, por defender la financiación de las Becas Crédito Medicas Ley 100 y por haber pertenecido a la Gran Junta Médica Nacional, donde también está la exministra de Salud, Carolina Corcho, de quien Leal es muy cercano, y quien como Ministra de Salud formuló la Reforma a la Salud cuya defensa radical le costó el cargo; salió del Gobierno dejándole las banderas a Guillermo Jaramillo.

Petro confió en que con él en la Supersalud podría terminar implementando en Colombia el sistema que siempre tuvo en la cabeza y por ello, desde el momento de su posesión, le encargó ponerle la lupa a las EPS y a los hospitales públicos, premiar a aquellos que protegieran las condiciones laborales y castigar a los que estén cometiendo irregularidades.

Leal se posesionó en la Supersalud el mismo día en el que Laura Sarabia llegaba al Dapre, que Carlos Ramón González llegaba al Departamento de Inteligencia y que Francisco Rossi llegaba al Invima

Leal compartía esa visión y no dudó en seguir las instrucciones. Su llegada a la entidad fue pisando duro y menos de dos meses después de llegar, no le tembló el pulso para intervenir la EPS Sanitas la segunda más grande del país y que él mismo había criticado fuertemente en reiteradas ocasiones a través de sus redes sociales antes de llegar a su poderoso cargo, llegándolos a llamar incluso “mercaderes de la salud”.

El santandereano pondrá una Junta Directiva totalmente nueva en la entidad, encargada de trabajar de la mano del agente interventor Duver Dicson Vargas, quien ya ha cumplido esa función en pequeños hospitales públicos entre los que está el Rosario Pumarejo de Valledupar, pero quien nunca se había tenido que enfrentar a una situación de tal calibre como es la administración de la gigante EPS Sanitas.

La intervención de Sanitas fue solo el comienzo

No habían pasado 24 horas de la radical actuación frente a Sanitas y el Grupo Keralty propietario de la misma, cuando llegó la intervención de Nueva EPS, en donde el Presidente Petro había colocado a un Presidente de toda su confianza: Aldo Cadena, quien fuera su secretario de salud en la Alcaldía de Bogotá. Las denuncias sobre los malos manejos de la administración anterior que llevó incluso a trinar al Presidente Petro con datos alarmantes de recursos públicos esfumados fueron el detonante.

Hemos encontrado en la Nueva EPS una falsa contabilidad, 6 billones de pesos entregados por el gobierno para atención em salud de sus afiliados, no fueron usados en esos propósitos. https://t.co/5QIbnBBY6i — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 2, 2024

Estas dos intervenciones se suman a las que ya estaban en control del Gobierno desde antes como Famisanar, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud da como resultado que la atención en salud de la mitad de los colombianos quede en manos del Gobierno, que suman poco más de 25 millones de afiliados entre régimen subsidiado y contributivo.

Incluso, está en el aire una posible intervención a Capital Salud, entidad manejada por el distrito de Bogotá, con lo cual la cifra aumentaría a 26 millones. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán ya se puso a la defensiva y aseguró que lo va a evitar a toda costa.

Vamos a defender la salud de todos los bogotanos. pic.twitter.com/CQUbYgJXyL — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 3, 2024

A pesar de haber visto como fracasaba su Reforma a la Salud, proyecto al que le remó durante todo su primer año y medio de gobierno logrando incluso que saliera airoso de los dos debates de la Cámara de Representantes, el presidente Petro está obstinado en “asumir su función constitucional de reordenar el sistema de salud”, para lo cual supo rodearse de dos apoyos incondicionales, militantes de su causa, como son el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo y ahora el Superintendente de salud Luis Carlos Leal, un aguerrido activista social.