Los videos íntimos de Ana Karina Soto y su esposo

La pareja utilizó sus redes sociales para denunciar el acoso del que ambos son víctimas. “Durante las últimas semanas hemos recibido correos que contiene material de momentos de nuestra vida privada, íntima y secreta, como cada uno de ustedes la tienen, por eso con familia sentimos la necesidad de compartir esto con ustedes que nos está pasando” afirmó el actor para luego hablar de las medidas legales que tomaron: denunciaron el acoso a la Policía de Delitos Cibernéticos y a la Fiscalía.

Sobre las críticas que podría llegarles, además de los mensajes de apoyo, ambas figuras públicas se adelantaron a explicar la situación. “Muchos de ustedes en sus casas tienen un sistema de seguridad y puede que, en este momento, Dios no lo quiera, está siendo violado. No queremos entrar en dramas ni en una discusión, muchos dirán ‘¿y entonces para qué tienen cámaras de seguridad en su apartamento o en casas?” lo mencionaron para explicar sus razones en donde velan por la seguridad de su hijo y familia entera. Además de la intimidad de ambos que fue violada, destacaron el acoso que también sufre la presentadora pues es considerado violentar a una mujer cuando se revelan imágenes íntimas sin su consentimiento. La pareja no solo ha recibido apoyo de sus seguidores y demás figuras del entretenimiento, también han logrado volver tendencia dos numerales en redes sociales.

