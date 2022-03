Los vecinos de Marcela Reyes no se aguantan sus rumbas

.Publicidad.

Marcela Reyes contó en sus redes sociales algunos problemas que presenta constantemente con sus vecinos en el edificio en el que vive con su actual esposo. “¿Qué tipo de vecino eres? ¿Dejo que disfruten o llamo a la Policía?” Preguntó la DJ a sus seguidores en redes sociales para luego contar su experiencia.

“Yo jamás he llamado a poner una queja. Pero el día en que yo me enrumbo acá, no me dejan quieta, me tiran la policía. El vecino que me molesta y me fastidia es un gringo, qué pereza, no me puedo enrumbar en mi casa” finalizó la también influencer en sus redes sociales.

