Los tres mejores lugares para comer arepa rellena en Bogotá. No se los pierda

Si no sabe que hacer los fines de semana y es fanatico de la arepa rellena no se pierda esta lista de restaurantes

Un plato insignia de Venezuela y Colombia es la arepa, aunque siempre ha existido la disputa de cuál de los dos países es el dueño de esta receta. La arepa rellena es una tradición en ambos, siempre con pollo, carne, chicharrón, queso y muchos otros ingredientes, incluso, aguacate. Conozca donde comer arepa rellena en Bogotá

En Bogotá, se encuentran muchos puestos para consumir este delicioso platillo, sin embargo, no muchos son higiénicos pues se encuentran en la calle. Aquí le contamos cuáles son los tres mejores locales para comer arepa rellena en la capital.

El Carriel

Este lugar es emblemático, pues no solo se puede comer este plato si no que es una reconocida fábrica de arepas que se venden en todos los supermercados del país. Fundada en 1992 en Bogotá; más exactamente en el barrio las Palmas Minuto de Dios. Arepa de Quinua, de choclo, boyacense, paisa, arepa santandereana, arepa tipo oblea para acompañar con chorizo, arepa de rellenar, almojábanas y para rematar arepa rellena con carne, pollo huevo de codorniz y queso, más la bebida. Se ubican en la Transversal 73a No 82-19.

Arepiz

Es una empresa que nació en el barrio Terrazas de Bucaramanga en el año 1998. Sus recetas han sido tan reconocidas y buenas que han llegado a lugares como Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, Yopal, Ocaña, Barrancabermeja, Floridablanca, Lebrija, Girón, Piedecuesta y por supuesto en Bogotá, en Cedritos en la Calle 147 # 12-33. Las arepas están rellenas de chicharrones, camarones, salami, champiñones y miles de combinaciones difíciles de hacer.

Restaurante Doña Elvira

Doña Elvira es un restaurante de comida típica colombiana, donde puede encontrar todo tipo de platos como sudado boyacense, gallina criolla, huesos de marrano, sobrebarriga y postres típicos. Sin embargo, sus entradas de arepa son muy famosas, incluso muchos van solo por eso, opciones como boyacense o rellenas con carne desmechada, guacamole y más. Están ubicados en la calle 50 # 20-26.

