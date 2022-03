Los torcidos de Alexánder Vega para hacerse elegir registrador

.Publicidad.

Cuando Alexánder Vega le presentó al Concejo Municipal de Chía su hoja de vida como candidato para ser personero en 2004, el mayor logro que había conseguido hasta ese momento era el título como abogado de la Universidad Libre, pero su falta de experiencia no fue impedimento para que el Concejo Municipal lo eligiera en el cargo. El respaldo del alcalde Fernando Sánchez, con quien forjó una estrecha relación, fue clave en la decisión. Si algo ha tenido claro Alexánder Vega durante toda su carrera es que las amistades pueden valer más que la trayectoria, una habilidad que ha sabido explotar.

Desde entonces en su carrera solo ha sembrado éxitos y codearse con la clase política le ha servido para abrirse camino a pesar de su corta edad. Después de terminar su periodo como personero de Chía, Vega entró a trabajar en la oficina del exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil, quien terminó condenado en 2018 en medio del escándalo de Fidupetrol por haber usado su influencia dentro de la Corte para favorecer a la empresa, de la cual era asesor, que buscaba eludir una millonaria multa.

-Publicidad.-

Pero a Vega no le interesaba el campo penal, y al poco tiempo se especializó en derecho electoral. Fue tanta la reputación que ganó en un par de años que se convirtió en el abogado de cabecera de los candidatos de la U, como lo aseguró el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié, acusado en 2019 por Andrés Guerra Hoyos, excandidato a la Gobernación de Antioquia por el Centro Democrático y recién elegido senador, de haberle pedido $ 1.200 millones para salvarle la curul en 2010 cuando buscó llegar al Congreso. Alexánder Vega habría sido el mensajero y cobrador del dinero, como también lo señaló Guerra Hoyos.

Publicidad.

Cuando Vega vio que tenía posibilidades de convertirse en magistrado del CNE en 2014 decidió dejar su puesto en la oficina de Escobar Gil y comenzó a pavimentar el camino entre los congresistas de la U, que terminarían incluyéndolo en la plancha de candidatos del partido para integrar el CNE. Aunque no la tuvo fácil al tener que sortear una denuncia por no haber acreditado los 10 años de experiencia como abogado que se necesitan para ocupar el cargo, al final pesó más el respaldo que tenía de Musa Besaile y Bernardo ‘El Ñoño’ Elías, los dos senadores de la U más votados en 2014, claves en la reelección de Juan Manuel Santos como presidente y hoy presos por el cartel de la toga y Odebrecht.

Después de dejar su curul en el Consejo Nacional Electoral, Alexánder Vega apuntó alto y se preparó para convertirse en el nuevo registrador nacional, uno de los más altos cargos posibles dentro de su especialidad.

Y aunque parecía que no tenía el perfil para superar todos los requisitos, un cambio inesperado en las reglas le sirvió para llegar al cargo. En junio de 2019 los presidentes de la Corte Constitucional (Gloria Stella Ortiz), la Corte Suprema de Justicia (Álvaro García) y el Consejo de Estado (Lucy Jeannette Bermúdez) decidieron darle más importancia a la entrevista que le realizaron a los candidatos y consideraron que la hoja de vida ya no tendría tanta importancia, algo que benefició directamente a Vega, pues fue uno de los peores calificados en este punto sacando solo 40 puntos sobre 200. Si las reglas no se hubieran cambiado, Vega nunca habría sido elegido como registrador.

Las dos primeras partes del proceso de selección fueron muy buenas para el exmagistrado del CNE, quien logró el puntaje más alto en la prueba de conocimientos y uno de los mejores en la prueba de competencia. Sin embargo, una fuente que trabajó de cerca con Vega, asegura que este se reunió con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, días antes de realizarse la prueba de conocimientos, que además fue estructurada por los tres presidentes de las altas cortes de manera fugaz.

Superado el filtro, Vega estaba ubicado en la quinta posición, pero después de la entrevista con los presidentes de las altas cortes, sorprendentemente se convirtió en el favorito para quedarse con el cargo.

No se conoce al día de hoy cuales fueron las preguntas que se le realizaron a Vega durante la entrevista ni quedó ningún registro audiovisual —algo que exige la Ley-. Su elección fue demanda por el exmagistrado Iván Velásquez, quien estuvo en el país en 2019 para adelantar el proceso en contra de Vega.

El 8 de octubre de 2019 los presidentes de las Altas Cortes citaron a los candidatos a registrador a las entrevistas, que fueron programadas para el 10 de octubre en el Consejo de Estado. Sin embargo, cuando solo faltaban tres horas para la cita, el lugar fue cambiado por las manifestaciones estudiantiles que se presentaron ese día en el centro de Bogotá.

Las entrevistas, que debían ser abiertas al público, se hicieron a puerta cerrada en el Centro Social de Oficiales de la Policía (CESPO), un lugar con altas restricciones para que cualquiera pueda ingresar, y sin la suficiente divulgación para que las veedurías ciudadanas y la Procuraduría hicieran presencia.

Pero no valió ninguna denuncia en su contra y el 18 de noviembre de 2019 tomó posesión en su cargo como registrador. Celebró por lo alto con una parranda vallenata con Silvestre Dangond, y en diciembre comenzó con el bolígrafo afinado un plan político perverso: declaró insubsistentes a 300 empleados provisionales y liberó los puestos directivos del nivel central, delegados departamentales y registradores municipales para nombrar cuotas políticas. Hizo caso omiso de derechos adquiridos y otorgados por ley a los trabajadores del Estado y los que le fueron conferidos a través de un régimen especial a los vinculados a la rama electoral y de registros.

Muchos de los funcionarios declarados insubsistentes eran de carrera y se habían sometido al proceso de concurso. Las demandas no se hicieron esperar y con tutelas algunos registradores delegados en los departamentos lograron regresar a su cargo, pero el daño ya estaba hecho.

| Te puede interesar:

Vega se empoderó como registrador y sabe el control que tiene durante las elecciones. Cuando representantes de la oposición señalaron que no había suficientes garantías frente a los comicios presidenciales y de Congreso, Vega con prepotencia les respondió que aquel que no sintiera garantías no debía presentarse a elecciones.

Intentó disipar cualquier duda en su contra apuntando a entregar los resultados de las elecciones del pasado domingo de manera exprés. Sin embargo, las dudas sobre su trabajo comenzaron inmediatamente el lunes cuando comenzó el escrutinio y el recuento de votos que voluntarios y testigos electorales comenzaron a adelantar juiciosamente en todo el país.

La primera alarma se prendió cuando Roy Barreras aseguró que en 29.000 mesas de votación en todo el país no se registraban votos del Pacto Histórico. Tres días después y tras el escrutinio en un más del 50% adelantado han aparecido más de medio millón de votos solo para el Pacto Histórico, pero el movimiento feminista Estamos Listas también reportó que han logrado recuperar 70.000 votos. No son los únicos, la Alianza Verde, a través de Angélica Lozano, ya dijo que están peleando la cuarta curul a la Cámara de Representantes por Bogotá. Incluso el guajiro Miller Soto, candidato al Senado del Centro Democrático y uno de los favoritos de Uribe en la lista de su partido, señaló en su cuenta de twitter que a él también le estaban enredando los votos.

Si las cuentas siguen así, podrían aparecer cerca de un millón de votos más, una cifra que deja toda duda sobre la labor del registrador Vega, a quien le quedó grande el traje desde que se lo probó.