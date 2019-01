Los puentes de antes sí resistían, el Navarro es prueba de ello

El 16 de enero del presente año, el Puente Navarro, obra de gran magnitud para la época, conmemoró 120 años de su inauguración. El acontecimiento cobra particular relevancia hoy ya que la moda ahora es que se caigan los puentes recién hechos.

Día de su inauguración

Por ser este un hecho trascendental no solo para Honda, Tolima, Colombia o América, traemos a colación una reseña sucinta del día de su inauguración, escrita por don Virgilio Leiva, propietario del periódico El Salto, el 30 de enero de 1899.

Los fuegos artificiales, trabajados por el bien conocido y reputado de Guaduas, Sr. Raga, estuvieron a la altura de la fiesta, el 15, noche de la víspera. Diversidad de figuras fueron exhibidas, frente a la casa del protagonista de la fiesta Sr. D. Bernardo Navarro, representando el puente con un buque de vapor al pie.

Las bandas de Mompox, Fresno, Espinal y Girardot y la de esta ciudad no cesaron de arrancar a sus instrumentos las mejores armonías para solemnizar las vísperas. Hubo abundancia de pólvora y castillos y cohetes hábilmente preparados con magníficas luces de color. La plaza de América y la calle Real fue el punto donde se quemó la pólvora. Varios edificios fueron adornados con farolitos, así como también los balcones de la Consistorial.

El desfile para partir al puente se efectuó a las 8 de la mañana, del lunes 16, pero qué desfile. Aquello era una verdadera Babel. Don Martín Castrellón lució sus habilidades, arreglando como en efecto arregló la ornamentación del puente; cincuenta banderas y doce banderas hacían los honores con los colores nacionales, treinta coronas de flores colocadas en las barandas del puente. Hubo seis festones que decían: Dios sobre todo y ante todo. Honda agradecida al Sr. Bernardo Navarro. La victoria coronó el esfuerzo. La grandeza de esta idea justifica nuestro entusiasmo. Los que deseáis servir a los pueblos inspirados aquí. Y la última, aplaudimos a la Junta Directiva.

La misa estuvo a cargo del presbítero Tomás de Jesús Gallego, y como acompañante el presbítero Barragán. Don Bernardo Navarro recibió la bendición en el extremo occidental de su obra. Los padrinos de la obra nombrados por Don Bernardo Navarro fueron, D. Miguel Manrique (su suegro) y D. Pantaleón González, pero circunstancias de salud, los impulsaron a nombrar a D. Julio J. Navarro y al Coronel D. Pedro Antonio González Henao. Cada uno llevaba una bandera que decía: Loor al abnegado y patriota Sr, Navarro, y al comercio colombiano el más entusiasmado, Sr. Navarro. El Sr. Navarro se colocó en medio de los dos padrinos y recibió el pabellón nacional de manos del joven Rodríguez. D. Julio Garay, acompañado de la banda de Fresno, tocó Gloria en excelsio y el credo.

La entrega oficial del puente se verificó; pero cosa bien singular ocurrió. D. José Manuel Restrepo, comisionado por el Gobierno Nacional, dijo que su misión no era otra que la de presenciar que estaba concluida la obra, no de recibirla, y por lo tanto se abstenía de ello porque carecía de autorización. Tomaron la palabra: D. Ángel Montero, por la Junta Directiva; D. Pedro Angulo G, presidente del Concejo Municipal; D. José María Lizarralde E, por la Sociedad Fraternidad Hondana; y por don Bernardo Navarro encontrarse un indispuesto, Dr. Clodomiro Castillo. A las once de la mañana terminó con la procesión a la residencia de Don Bernardo Navarro a su casa.

Inicio de su construcción

Su construcción inició el 13 de junio de 1894. En la relación de gastos pormenorizada que llevó a cabo don Bernardo Navarro Bohórquez, en un documento muy bien conservado por su bisnieto Federico Navarro, se lee: “1. Puente de Honda, del privilegio de construcción de este puente, inclusive todo gasto hecho. Casa comprada a Evaristo Angarita, $160. Casa comprada a J. M. Tafur, $144. 29.912 kilos de cal, $672.80. Valor de más cal, $134.50”. El 30 de junio, la relación fue “Jornales 13/16 $ 54, y 18/23 $177.90.25/25 $127.40”.

Fecha de finalización

Su fecha de finalización fue el 24 de diciembre de 1898.

Su gestor

Tomas Sebastián Restrepo Navarro escribe sobre Don Bernardo Navarro Bohórquez: “De espíritu activo, trabajador infatigable, tenaz en sus resoluciones, constante en sus propósitos. Nació un 16 de enero en Tunja y falleció el 3 de diciembre de 1901, a la edad de 55 años”.

Bien de interés cultural nacional

Mediante el Decreto 936 del 10 de mayo de 1994 fue elevado a Bien de Interés Cultural Nacional, lo que le permite estar bajo la lupa del gobierno nacional, en lo que se refiere a su mantenimiento.

Los hondanos de nacimiento, adopción y de corazón agradecemos a quien en vida realizó un gran proyecto, que es, ha sido y será un icono en la construcción de puentes en Colombia, América y el mundo. Loa a Don Bernardo Navarro Bohórquez, cuya memoria perdurará para siempre por las obras bien desarrolladas.

